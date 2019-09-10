Шымкент. 9 сентября. Kazakhstan Today - Задержан исполнитель заказного убийства бизнесмена в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

"Сотрудниками управления криминальной полиции департамента полиции города Шымкента 7 сентября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан исполнитель заказного убийства бизнесмена, совершенного 19 июля текущего года возле дома погибшего. Им оказался житель Туркестанской области", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Санкцией суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе расследования установлено, что преступление совершено по заказу компаньона погибшего, который растратил крупную сумму денег из бюджета общей фирмы. Заказчик преступления был задержан 25 июля текущего года, вину свою признает в полном объеме. В настоящее время он содержится под стражей. Расследование продолжается", - сообщили в полиции.

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