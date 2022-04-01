Задержан один из нападавших на здание полиции Алматы во время январских беспорядков

Фото: ДП полиции на транспорте/Facebook
АЛМАТЫ. 31 МАРТА - В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения установлен и задержан 24-летний уроженец Жамбылской области, проживающий в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Установлено, что 5 января текущего года задержанный вместе с другими участниками беспорядков похитил оружие из оружейного магазина и совершил вооруженное нападение на аэропорт Алматы, затем поехал с соучастниками к зданию департамента полиции города Алматы. Вместе с митингующими осаждал здание департамента полиции до 6 часов утра", - сообщил начальник департамента полиции на транспорте МВД РК Онал Бекиев.
По словам Бекиева, в дальнейшем задержанный продал украденное оружие неизвестному за 40 тысяч тенге.
В отношении задержанного санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся следственные действия.
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