Аркалык. 6 ноября. Kazakhstan Today - Задержан подозреваемый в тройном убийстве в Аркалыке, которого искали 19 лет, передает Kazakhstan Today.

Преступление было совершено 7 апреля 2000 года. Женщина пришла домой с ночной смены и нашла в квартире трех родственников с огнестрельными ранениями, в том числе ребенка. Их безжалостно расстреляли, чтобы забрать деньги - миллион с лишним тенге и две тысячи долларов, сообщает газета " Костанайские новости ".

На одного из налетчиков, 18-летнего парня, полицейские вышли через неделю. А двое его подельников, 20 лет и 21 года, скрылись. Пересекли границу и уехали за пределы Казахстана. Задержанного судили, приговорили к 15 годам лишения свободы. А двоих объявили в международный розыск.

Выяснилось, что подозреваемые отправились в Ингушетию. Купили там российские паспорта. Затем перебазировались в Тверскую область, где снова сменили документы. В 2016 году одного из подозреваемых задержали в городе Западная Двина после разбойного нападения. Его тоже осудили, приговорили к 8 годам лишения свободы.

Следы третьего подозреваемого привели костанайских полицейских, работавших вместе с сотрудниками Интерпола, этой осенью в Бельгию. По словам начальника областного департамента полиции Бекета Аймагамбетова, его вычислили с помощью дактилоскопии. В Бельгии он находился как беженец. Сейчас он задержан и находится там под стражей.

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