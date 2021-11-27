Задержан юрист-мошенник, обещавший алматинцам беспроцентный заём

Фото: advgazeta.ru
Как сообщает Polisia.kz, 29-летний гражданин, являясь юристом в юридической компании, с помощью интернет-сайта предлагал гражданам свою помощь в оформлении беспроцентного кредита через банки второго уровня.
В ходе следствия установлено, что он в корыстных целях размещал в интернете фейковые объявления о том, что имеет возможность помочь в оформлении беспроцентного кредита. Причем даже тем, кто имеет плохую кредитную историю. Переговоры с так называемыми заемщиками вел только по телефону через мессенджер WhatsApp. Плату за свои услуги мужчина получал посредством электронного перевода, а затем он удалял объявление и отключал сотовый телефон", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.
В отношении задержанного проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество). Он взят под стражу. На данный момент с заявлением обратились три человека.
Ранее сообщалось, что кредиты на 10 млн тенге оформил мошенник на жителей трех городов Казахстана.