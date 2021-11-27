Задержан юрист-мошенник, обещавший алматинцам беспроцентный заём

АЛМАТЫ. 26 НОЯБРЯ - Поддельную водку известных марок незаконно изготавливали в поселке Боралдай Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе АФМ РК, сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечен факт изготовления алкогольной продукции.

Как выяснилось, ранее судимый житель поселка Боралдай Алматинской области производил суррогатную алкогольную продукцию марок "Хаома", "Хортица", "Беленькая", "Талка" без разрешительных документов и с использованием поддельных учётно-контрольных марок, проинформировали в АФМ РК.

При обыске изъято 11,5 тыс. акцизных марок, 110 литров спиртосодержащего вещества, 120 бутылок заготовок, станок, этикетки алкогольной продукции, а также другие предметы, предназначенные для изготовления поддельного алкоголя.

По данному факту проводится досудебное расследование.