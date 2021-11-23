Кредиты на 10 млн тенге оформил мошенник на жителей трех городов Казахстана

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НУР-СУЛТАН. 22 НОЯБРЯ - В Нур-Султане задержан 26-летний мошенник, оформлявший кредиты на граждан. Общая сумма ущерба составляет более 10 миллионов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Polisia.kz , мужчина совершил ряд преступлений в столице, а также в городах Алматы и Атырау. Являясь директором ТОО "Бюро Юр и Консалтинговых услуг", при знакомстве он представлялся квалифицированным юристом. Кроме того, подозреваемый состоял в общественной организации и представлялся внештатным советником депутата.

Входя в доверие клиентов, мошенник запрашивал персональные анкетные данные для оказания якобы юридических услуг. Имея беспрепятственный доступ к документам, сканируя свою фотографию на них, оформлял онлайн-кредиты.

На уловки мошенника попались жители столицы и других регионов страны. Все они обращались к подозреваемому за помощью по оказанию консалтинговых услуг. С одной из потерпевших он состоял в дружеских отношениях и оформил на нее четыре онлайн-кредита.

Общая сумма ущерба составляет более 10 миллионов тенге. В ходе обыска арендованного офиса изъяты 15 поддельных печатей. Направлены запросы в другие регионы страны для проверки его причастности к аналогичным преступлениям. Подозреваемый арестован. Проводится расследование.