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11.07.2023, 11:27 52381
Задержание полицейского-наркоторговца в Костанае: по делу проходят еще два сотрудника полиции
Ряд высокопоставленных полицейских освобождены от должностей
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Костанай. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области по делу полицейского, подозреваемого в распространении наркотиков, проходят еще два сотрудника полиции, также несколько высокопоставленных полицейских освобождены от должностей.
По делу о распространении наркотиков подозреваемыми проходят еще два полицейских, сообщает издание "ТоболИнфо".
По факту совершения уголовного правонарушения сотрудником ДП Костанайской области начато досудебное расследование, которое находится в производстве департамента Комитета национальной безопасности Костанайской области.
По результатам служебного расследования начальник управления по противодействию наркопреступности ДП области, заместитель начальника УПН ДП области, начальник управления полиции Костаная, заместитель начальника УП Костаная, начальник ОПН УП Костаная освобождены от занимаемых должностей. Кроме того, заместителем начальника ДП Костанайской области подан рапорт об увольнении из ОВД, начальником управления кадровой политики ДП области подан рапорт об освобождении от занимаемой должности", - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Алексей Милюк.
Напомним, 5 мая в результате совместной операции сотрудников ДКНБ по Костанайский области и УСБ ДП Костанайской области в Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается в распространении синтетических наркотиков.
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25.07.2023, 20:10 42431
Экс-заместителя главы Наццентра экспертизы Байгабулова подозревают в получении взятки
Фото: Polisia.kz
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-зампредседателя "Национальный центр экспертизы" Садвакаса Байгабулова подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба КСЭК на своей странице в Facebook
14 июля Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК на базе РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" с участием руководителей и сотрудников его филиалов рассмотрено представление Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Астане в отношении директора Жетысуского областного филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Манкеева А. и заместителя председателя РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Байгабулова С.", - сообщили в ведомстве.
Досудебным расследованием установлено, что Манкеев из личной заинтересованности с целью перемещения по службе передал деньги своему руководителю Байгабулову.
В ведомстве напомнили, что Байгабулов был уволен с должности заместителя председателя РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" согласно приказу от 18 мая 2023 года №18Ж/Қ.
Ранее сообщалось, что за системную коррупцию осуждены руководители местной полицейской службы департамента полиции города Шымкента.
24 июля председатель Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан Асхат Жумагали отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране.
20 июля глава Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали заявил, что образование - одна из наиболее коррумпированных сфер. В настоящее время расследуется свыше ста уголовных дел в сфере образования.
25.07.2023, 17:18 49476
В аэропорту Алматы задержали сообщника Мухтара Аблязова
Фото: Depositphotos
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Алматы. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту города Алматы задержан добровольно вернувшийся в Казахстан сообщник и родной дядя Мухтара Аблязова - Нургазин Куаныш, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.
Нургазин номинальный директор подконтрольного Аблязову ТОО "BSС". Посредством незаконного кредитования данной компании Аблязовым и его сообщниками похищены денежные средства БТА Банка в особо крупном размере.Будучи подсудимым, в нарушение подписки о невыезде, Нургазин с целью уклонения от уголовной ответственности скрылся от суда", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что на протяжении 12 лет он скрывался на территории Литвы, где получил статус беженца.
Нургазин изъявил желание добровольно вернуться в Казахстан. 24 июля 2023 года после прохождения паспортного контроля был задержан и водворен в следственный изолятор. По ходатайству подсудимого, учитывая возраст и состояние здоровья Нургазина, 25 июля 2023 года суд изменил ему меру пресечения на домашний арест", - добавили в Генпрокуратуре.
В ближайшее время возобновится главное судебное разбирательство. Меру его ответственности определит суд.
Ранее Франция лишила Мухтара Аблязова статуса беженца. Беглого банкира ждет депортация или экстрадиция.
В мае этого года высокий суд Англии продлил постановление о заключении под стражу бывшего главу совета директоров "БТА Банка" Мухтара Аблязова за неуважение к суду, вынесенное в феврале 2012 года.
25.07.2023, 17:00 48021
Иностранец пнул девочку в ТРЦ: Закиева прокомментировала инцидент Дополнено
В настоящее время в законодательстве отсутствует статья, связанная именно с таким составом преступления в отношении детей
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала инцидент, который произошел ТРЦ Алматинской - иностранец пнул девочку.
Данное деяние было зарегистрировано по статье "Хулиганство". Лицо, совершившее деяние, задержано и водворено в ИВС. Я нахожусь на связи с ДП МВД Алматинской области. После вступления в силу решения суда по данному факту, будет инициирован судебный процесс по выдворению лица за пределы РК (после того, как понесет наказание здесь)", - написала Динара Закиева на своей странице в Сети.
Она также отметила, что в настоящее время в законодательстве отсутствует статья, связанная именно с таким составом преступления в отношении детей.
В результате, лицо привлекается по статье хулиганство, в которой также отсутствует отягчающий квалификацирующий признак "деяние, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". В этой связи с МВД РК мы сейчас работаем над внесением в законодательство соответствующих статей и пунктов, касающихся насилия ИМЕННО в отношении детей", - заявила уполномоченный по правам ребенка в Казахстане.
По ее словам, поправки затрагивают разные сферы, относящиеся к обеспечению безопасности детей.
Пакет предложений в законодательство планируем передать в парламент РК этой осенью", - добавила Динара Закиева.
Напомним, гражданин Турции пнул 4-летнюю девочку в одном из ТРЦ в Алматинской области. Видео инцидента распространилось в Сети.
Дополнено 25.07.2023, 21.27
На время проведения досудебного расследования мужчина, пнувший малолетнего ребенка, взят под стражу сроком на два месяца", – сообщил глава Департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов в Instagram.
Он добавил, что ход расследования взял под свой контроль.
Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
Ранее руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что в Казахстане преступлений в отношении женщин стало больше.
Говоря о преступлениях в отношении несовершеннолетних, правозащитница отметила, что этот год перенасыщен уголовными делами.
25.07.2023, 13:26 57456
В Астане у наркодельцов изъяли 11 кг мефедрона
В пригороде столицы ликвидирована нарколаборатория
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане департаментом комитета национальной безопасности пресечена деятельность лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков, сообщает столичная прокуратура.
В ходе следственно-оперативных мероприятий было изъято свыше 11 кг синтетического наркотика "мефедрон", а также различные виды прекурсоров и оборудование.
Уточняется, что нарколаборатория функционировала в одном из населенных пунктов неподалеку от столицы.
По данному факту проводится досудебное расследование, причастные лица задержаны, им грозит наказание до 15 лет лишения свободы", - рассказали в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что в текущем году в столице пресечена деятельность четырех нарколаборатории.
Ранее в Алматы ликвидировали две нарколаборатории и крупный склад с прекурсорами. Обнаружено свыше 10 кг синтетического наркотика "мефедрон", порядка 15 тонн прекурсоров, а также специальное оборудование, позволяющее организовать деятельность по меньшей мере 4-5 нарколабораторий.
25.07.2023, 11:44 60871
В Алматы в ДТП с участием мопедов погибли 10 человек
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Алматы. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с участием мопедов произошло 250 дорожно-транспортных происшествий, в результате 10 человек погибли.
Основными причинами ДТП с участием мопедов и мотоциклистов в основном являются несоблюдение установленного скоростного режима движения, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда перекрестков, маневрирования и др., рассказали в полиции.
Заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев сообщил, что в мегаполисе усилена работа по выявлению правонарушений лицами, управляющими альтернативными видами транспорта. По его словам, лишь за один день проведения профилактического мероприятия выявлено более 60 нарушений ПДД, допущенных водителями мопедов и мотоциклов.
С начала года водителями мобильного транспорта совершено порядка 10 тысяч нарушений ПДД. Общая сумма штрафа составила более 70 млн тенге, отмечает Polisia.kz.
В практике не редки факты, когда владельцы мотоциклов и мопедов используют установку прямотоков, что влияет на покой граждан, особенно в ночное время суток и устраивают несанкционированные гонки, а также групповые неорганизованные передвижения с грубыми нарушениями правил маневрирования и скоростного режима. Это вызывает справедливые нарекания и жалобы со стороны граждан города и других участников дорожного движения. Кроме того, практически ежедневно в наших сводках фиксируются неоднократные факты дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, - отметил Шумаев.
Напомним, депутаты мажилиса разрабатывают проект закона о регулировании движения мопедов, в котором предусмотрено обязательное получение прав на управление транспортным средством. По словам депутата Екатерины Смышляевой, за 5 месяцев текущего года смертность в ДТП с участием мопедов увеличилась в три раза.
Ранее в Казахстане были введены ограничения для самокатчиков. Соответствующий закон подписал 29 июня президент Токаев. В законе электросамокат признан транспортным средством. На нем можно передвигаться по велосипедным линиям и обочинам, при этом скорость движения не должна превышать 25 километров в час, а на тротуарах - 6 километров в час.
25.07.2023, 11:09 62281
Задержан экс-замглавы управления пассажирского транспорта и автодорог Алматинской области
Весной в в Кербулакском районе талыми водами размыло недавно отремонтированную дорогу
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Талдыкорган. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области задержан подозреваемый по факту нарушений при строительстве дороги в Кербулакском районе бывший заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", сообщает прокуратура Жетысуской области.
Он подозревается в злоупотреблении своим служебным положением при проведении ремонтных работ на подъездной автодороги к селу Малайсары Кербулакского района. Государству причинен значительный материальный ущерб на сумму более 37 млн тенге", - рассказали в областной прокуратуре.
По данному факту по статье Уголовного кодекса РК "Злоупотребление должностными полномочиями" проводится досудебное расследование.
Напомним, весной в Кербулакском районе Жетысуской области талыми водами размыло недавно отремонтированную дорогу. Прокурорская проверка выявила грубые нарушения закона при проведении ремонтных работ на данном участке. Заведено уголовное дело.
25.07.2023, 09:08 66721
Глава управления охраны окружающей среды Астаны подозревается в коррупции
Она подозревается в превышении должностных полномочий
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении руководителя ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны".
Она подозревается в превышении должностных полномочий, повлекших ущерб в размере 4,7 млн тенге субъекту предпринимательства. В настоящее время обвиняемая предана суду. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сообщили в Антикоре.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда, напомнили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, в мае Антикоррупционная служба сообщила, что проводит расследование в отношении руководителя управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны Алии Кожабаевой.
24.07.2023, 20:51 84676
В Петропавловске задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы
Фото: Depositphotos
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Петропавловск. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Петропавловска подозревают в изнасиловании 14-летней девочки, сообщает Sputnik Казахстан.
Заявление об изнасиловании 14-летней девочки было подано в управление полиции Петропавловска. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого 36-летнего жителя областного центра. В настоящее время он находится под стражей.
По факту проводятся соответствующие экспертизы и необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Ранее в Алматы дочь обвинила родного отца в изнасиловании.
В Туркестанской области задержали извращенца, который в течение трех лет насиловал падчерицу и угрожал ей интимными фото и видео.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказала о специфике преступлений в отношении женщин в Казахстане. По ее словам, сейчас совершается очень много преступлений экономического характера в отношении своих же жен, сожительниц, сестер, даже матерей. Говоря о преступлениях в отношении несовершеннолетних, правозащитница отметила, что этот год перенасыщен уголовными делами.
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