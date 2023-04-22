Задержанные по обвинению в сепаратизме в СКО арестованы на два месяца

Руководитель ТОО "БерАли Мангистау Company" заключил договора со своими близкими родственниками якобы на аренду спецтехники. На самом деле полученные средства в размере 248 млн тенге обналичены и присвоены

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Жанаозен. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Должностные лица АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" подозреваются в хищениях средств в особо крупных размерах, сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований по Мангистауской области.





На основании многочисленных обращений жителей Жанаозена по фактам коррупции и хищений в системе АО "Казмунайгаз" (Озенмунайгаз) департамент экономических расследований по Мангистауской области Агентства по финансовому мониторингу проводит несколько досудебных расследований. В частности, проводится расследование в отношении должностных лиц АО "Озенмунайгаз" по факту хищения путем фиктивной установки новых насосно-компрессорных труб с отражением искаженных сведений в бухгалтерской и иной официальной документации предприятия", - говорится в сообщении ведомства.





Также , ведется следствие в отношении должностных лиц АО "Озенмунайгаз" и руководства ТОО "БерАли Мангистау Company" по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах, предназначенных на выполнение работ по ремонту нефтедобывающих скважин в 2022 году.





Согласно информации ДЭР, руководитель ТОО "БерАли Мангистау Company" заключил договора со своими близкими родственниками якобы на аренду спецтехники. На самом деле полученные средства в размере 248 млн тенге обналичены и присвоены.





Указанными действиями руководство ТОО "БерАли Мангистау Company" причинило ущерб не только государству, но и работникам компании. Обналиченные денежные средства могли быть направлены на развитие компании, улучшение условий труда работников, в том числе, повышение заработной платы. В совокупности данные обстоятельства вызвали недовольство среди простых сотрудников компании", - добавили в ведомстве.





Напомним, 10 апреля рабочие из Жанаозена устроили забастовку возле здания "КазМунайГаза" в Астане. Рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск. Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз".





По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.



