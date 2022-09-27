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Задержаны подозреваемые в перестрелке в Жамбылской области

26.09.2022, 08:31 20696
Задержаны подозреваемые в перестрелке в Жамбылской области
Фото: Depositphotos
ТАРАЗ. 26 СЕНТЯБРЯ - Задержаны подозреваемые в перестрелке в Шу Жамбылской области, в ходе которой погиб один человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Полицейские установили всех участников преступления. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99, часть, 2 пункт 1, УК, сообщает Polisia.kz. 
 

Двое активных участников инцидента водворены в изолятор временного содержания, в отношении третьего проводятся следственные действия, по результатам которых также будет решаться вопрос о его водворении в ИВС. Четвертый подозреваемый органом уголовного преследования объявлен в международный розыск. Расследование продолжается", - сказал заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Алмас Саламатов.


Кроме того, по его словам, полицейскими обнаружены и изъяты орудия преступления - это три ружья. По ним назначена баллистическая экспертиза.
 
Напомним, 25 сентября 2022 года в 00.18 в Шуский РОП поступило сообщение из больницы о том, что к ним с огнестрельными дробовыми ранениями поступили четверо молодых людей 23, 25 и двое 26 лет. Один из них позже скончался в реанимационном отделении больницы.

 

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В Шымкенте уничтожили 12 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

27.09.2022, 18:21 1101
ШЫМКЕНТ, 27 СЕНТЯБРЯ - Более 12 тысяч бутылок с якобы элитным алкоголем утилизировали сегодня в Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Хозяева контрафактного товара могли бы заработать на нем миллионы тенге, сообщает телеканал Otyrar.
 

Подпольный цех обнаружил сотрудники шымкентского департамента экономических расследований. Два злоумышленника подделывали алкогольную продукцию известных отечественных марок", - рассказывается в сюжете.

 
В соответствии с постановлением административного суда, одного из задержанных оштрафовали на 150 тысяч тенге. Он компенсировал ущерб. Второго осудили на год лишения свободы.
 

В изготовлении горячительных напитков он был не новичок. До открытия подпольного цеха занимался производством легального алкоголя", - сообщает телеканал.

 
По данным полиции, для цеха злоумышленник арендовал дом. Контрафакт реализовывали в Туркестанской и других областях страны.
 
По словам представителей департамента юстиции, суррогат полностью уничтожили.
 
Всего с начала года в городе обнаружено уже 9 подпольных цехов по производству фальшивого алкоголя.
 
 

Ущерб в 10 млрд тенге ежегодно наносят мошенники казахстанцам

27.09.2022, 14:40 3871
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Ежегодно мошенники наносят ущерб казахстанцам в размере 10 млрд тенге, заявил в ходе пресс-конференции в СЦК глава МВД РК Марат Ахметжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Число таких преступлений неуклонно растет. К примеру, если за весь 2018 год было зарегистрировано 4 тысячи таких преступлений, то с начала этого года - уже 15 тысяч", - информирует Polisia.kz. 


Схемы совершения интернет-мошенничеств практически схожие. 
 
Мошенники представляются сотрудниками банков либо правоохранительных органов и используют сервисы по подмене абонентских номеров. Они убеждают граждан оформить кредит или перевести деньги на так называемый безопасный счет. Затем похищенные средства выводятся через сервисы международных переводов, переводятся в криптовалюту либо переправляются через границу в виде наличности. 
 

Полицейские устанавливают дропперов - это лица, причастные к обналичиванию денег, а также организаторы схем "обнала". Все они вовлекаются в преступную деятельность через объявления в соцсетях и мессенджерах. При этом главные организаторы, как правило, находятся за границей и в онлайн-режиме руководят процессом. Такие преступные группы выявлены в столице, Алматы, Павлодаре, Таразе и других регионах", - отметил глава ведомства. 

 
В начале сентября в Астане и Северо-Казахстанской области задержана ОПГ, занимавшаяся интернет-мошенничеством. От их действий пострадало больше 70 граждан, проживающих в разных городах республики. 
 

Потерпевшие продолжают обращаться с заявлениями. Им нанесен ущерб свыше 200 млн тенге. На сегодня установлено 60 дропперов. Совместно с коллегами из других стран принимаются меры к задержанию их сообщников за рубежом", - добавил спикер. 

 
Марат Ахметжанов также сообщил, что особое внимание сегодня уделяется выявлению и пресечению преступных схем, связанных с интернет-мошенничеством. 
 
По инициативе МВД операторы связи устанавливают программное обеспечение, блокирующее подменные номера, которые так активно используют мошенники. 
 
Совместно с Министерством цифровизации вырабатываются меры по установлению административной ответственности за это преступление. Повышается уровень подготовки специалистов в сфере информационных технологий. В Алматинской академии МВД на днях открылась специальная киберлаборатория. Там сотрудники будут обучаться новейшим методикам раскрытия киберпреступлений. 
 

Словесная перепалка у карагандинского клуба закончилась поножовщиной

27.09.2022, 13:55 4456
Словесная перепалка у карагандинского клуба закончилась поножовщиной
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 27 СЕНТЯБРЯ - В Караганде словесная перепалка у одного из ночных клубов города закончилась поножовщиной, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сообщается, что инцидент произошел 27 сентября. 
 

Около 01.00 в полицию Караганды поступило сообщение, что у одного из ночных клубов дерутся мужчины. Установлены двое горожан в возрасте 27 и 23 лет, между которыми произошла словесная перепалка. Последний нанес ножевое ранение своему оппоненту", - информирует Polisia.kz


 
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). 
 
Ранее сообщалось, что в Алматы студенты устроили массовую драку возле Атакента. 
 

В области Жетысу две женщины погибли от рук собственных супругов

27.09.2022, 09:42 6556
В области Жетысу две женщины погибли от рук собственных супругов
Фото: Depositphotos
ТАЛДЫКОРГАН. 27 СЕНТЯБРЯ - Ревнивый сельчанин насмерть забил женщину в одном из крестьянских хозяйств близ села Жанаталап в Каратальском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ночь с 25 на 26 сентября на территории фермы обнаружено тело 35-летней женщины с признаками насильственной смерти. 
 
Потерпевшая вместе со своим 47-летним гражданским супругом работала на местного предпринимателя и присматривала за его скотом. 
 
Выяснилось, что пара накануне принимала гостей, после отъезда которых между ними возникла ссора. Мужчина, приревновав женщину к одному из гостей, жестоко ее избил. В итоге потерпевшая от побоев скончалась на месте происшествия, сообщает Polisia.kz.
 
Супруг потерпевшей задержан и помещен под стражу. Расследование по факту проводится согласно статье 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 
 
Аналогичный факт днем ранее произошел в соседнем Ескельдинском районе, где в одном из частных домов села Карабулак обнаружили тело 34-летней женщины. 
 
Установлено, что женщина также скончалась от побоев своего 45-летнего супруга. 
 
В своих показаниях задержанный заявил, что супруга якобы начала злоупотреблять алкоголем и перестала смотреть за домом. Между супругами вспыхнула ссора, которая переросла в избиение женщины. Расследование также проводится по статье 106 УК РК.
 
В целом с начала года полицией региона выявлено и наказано 563 семейных дебошира, 97 из которых были подвергнуты адмаресту. 15 женщинам вместе с 34 детьми, пострадавшим от действий собственных супругов, была оказана помощь в реабилитационном центре Талдыкоргана.
 

В Жанаозене задержали подозреваемого в растлении малолетней

26.09.2022, 19:48 13491
В Жанаозене задержали подозреваемого в растлении малолетней
Фото: Depositphotos
ЖАНАОЗЕН. 26 СЕНТЯБРЯ - В Жанаозене задержали подозреваемого в покушении на половую неприкосновенность малолетней девочки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В 12.30 на пульт дежурного "102" управления полиции Жанаозена поступил вызов о том, что неизвестный мужчина пристает к девочке. На вызов выехала следственно-оперативная группа. На месте был задержан 47-летний подозреваемый, сообщает "Лада". 
 
Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Жанаозена по статье 121 (Насильственные действия сексуального характера) УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы. С подозреваемым уже провели следственный эксперимент.
 

Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы

26.09.2022, 16:48 15836
Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы
Фото: azattyq-ruhy.kz
АСТАНА. 26 СЕНТЯБРЯ - Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Астане завершился суд над Кайратом Сатыбалды, сообщает informburo.kz. Дело рассматривал суд № 2 района Байконыр. 
 

Окончательно назначить шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на госслужбе, в суде, в органах местного самоуправления, Нацбанке РК и его ведомствах, госорганизациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%, в том числе нацхолдингах, нацкомпаниях, нацинститутциах, акционером которых является государство, сроком на 10 лет", - цитирует zakon.kz судью Нурлана Баяхметова. 

 
Он будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности, информирует sputnik.kz. 
 
Также время содержания под стражей с 13 марта 2022 года до вступления приговора в законную силу будут засчитывать в срок наказания из расчета один день за полтора дня.
 
Ранее сообщалось, что антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере. В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов. 
 
В отношении Сатыбалды дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов. Активно продолжается поиск других нелегальных активов обвиняемых. 
 

Организатор незаконного игорного бизнеса осужден в Атырау

26.09.2022, 16:29 16366
Организатор незаконного игорного бизнеса осужден в Атырау
Фото: Depositphotos
АТЫРАУ. 26 СЕНТЯБРЯ - Департамент Агентства по финансовому мониторингу Атырауской области выявил организатора незаконного игорного бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Выявлен факт организации игорного бизнеса в банном комплексе, а именно проведение азартных карточных игр по правилам покера путем зачисления игроками 50 000 тенге на карточный счет. А в случае отсутствия денежных средств игроки играли в долг. Также указанный гражданин организовал игру в покер в съемной квартире, таким образом нарушив законодательство Республики Казахстан об игорном бизнесе", - сообщает АФМ.

 
Приговором суда указанный гражданин признан виновным в совершении уголовного правонарушения и приговорен к 6 месяцам ограничения свободы. 
 
 

Закладчика с крупной партией наркотиков задержали в Кокшетау

26.09.2022, 15:06 17301
Закладчика с крупной партией наркотиков задержали в Кокшетау
Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 26 СЕНТЯБРЯ - Закладчика марихуаны и гашиша задержали и водворили в изолятор временного содержания в Кокшетау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За домом, возле которого был задержан злоумышленник, обнаружены 5 zip-пакетиков в изоляционной ленте с 5 граммами марихуаны. При обыске автомашины Mercedes, принадлежащей задержанному, изъяты еще 32 zip-пакетика в изоляционной ленте синего и красного цветов с аналогичным содержанием. А в арендованной квартире, где проживал фигурант, обнаружены 155 приготовленных закладок с гашишем и марихуаной. Здесь же изъяты пара электронных весов, упаковочные пакетики zip-lock и изоленты, - сообщает Polisia.kz


Всего у закладчика изъяли 477 граммов марихуаны, 106 граммов гашиша, а также почти 4 грамма стеблей конопли. 
 
По факту ведется досудебное расследование по статье 297, часть 3, УК РК "Незаконные хранение, сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов с использованием электронных и информационных ресурсов". 
 
До получения результатов экспертизы подозреваемый находился под подпиской о невыезде. 25 сентября подозреваемый водворен в ИВС.
 

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