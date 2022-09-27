Задержаны подозреваемые в перестрелке в Жамбылской области

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ТАРАЗ. 26 СЕНТЯБРЯ - Задержаны подозреваемые в перестрелке в Шу Жамбылской области, в ходе которой погиб один человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Полицейские установили всех участников преступления. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99, часть, 2 пункт 1, УК, сообщает Polisia.kz.
Двое активных участников инцидента водворены в изолятор временного содержания, в отношении третьего проводятся следственные действия, по результатам которых также будет решаться вопрос о его водворении в ИВС. Четвертый подозреваемый органом уголовного преследования объявлен в международный розыск. Расследование продолжается", - сказал заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Алмас Саламатов.
Кроме того, по его словам, полицейскими обнаружены и изъяты орудия преступления - это три ружья. По ним назначена баллистическая экспертиза.
Напомним, 25 сентября 2022 года в 00.18 в Шуский РОП поступило сообщение из больницы о том, что к ним с огнестрельными дробовыми ранениями поступили четверо молодых людей 23, 25 и двое 26 лет. Один из них позже скончался в реанимационном отделении больницы.