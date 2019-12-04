Уральск. 3 декабря. Kazakhstan Today - Захвативший супругу в заложники житель Уральска арестован на два месяца, передает Kazakhstan Today.

30 ноября 2019 года в закрытом судебном заседании в Специализированном следственном суде рассмотрено ходатайство следственного управления департамента полиции по Западно-Казахстанской области о применении в отношении подозреваемого Е.Б. Ислямгалиева меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщила пресс-служба Западно-Казахстанского областного суда.

Ислямгалиев подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 4 части 2 статьи 261 (Захват заложника) и пунктами 2, 4 части 2 статьи 120 (Изнасилование) УК РК.

Следственный судья, рассмотрев ходатайство, удовлетворил его в полном объеме, санкционировав подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев.

Установлено, что подозреваемый ранее судим, несмотря на это, он совершил тяжкое уголовное правонарушение, связанное с нарушением общественной безопасности и общественного порядка, а также против личности. Столь строгая мера пресечения избрана с учетом личности подозреваемого, обстоятельств совершенного тяжкого уголовного правонарушения. Постановление не вступило в законную силу", - отметили в суде.

По версии следствия, 28 ноября 2019 года, в 13.10, Ислямгалиев, находясь в помещении нотариальной конторы по адресу: Уральск, улица Жангирхана, дом 13, в ходе ссоры с супругой, угрожая ножом и предметом, похожим на гранату, захватил ее в заложники и закрылся в помещении

Как сообщала газета "Уральская неделя", операция по освобождению заложницы длилась 6 часов, после чего захватчик освободил супругу и был задержан полицией.

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