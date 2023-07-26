Замдиректора Павлодарского филиала Казпочты осужден за коррупцию

Замглавы Казпочты задержан с поличным при получении 2 млн тенге

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Павлодар. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Три года лишения свободы получил заместитель директора по производству Павлодарского областного филиала АО "Казпочта" за коррупцию, - Три года лишения свободы получил заместитель директора по производству Павлодарского областного филиала АО "Казпочта" за коррупцию, сообщает пресс-служба Павлодарского суда.





Согласно материалам суда, в январе текущего года заместитель директора по производству Павлодарского областного филиала АО "Казпочта" попросил денежную взятку за беспрепятственную приемку выполненных работ по ремонту кровли автомобильного бокса на территории автомобильно-транспортного управления ПОФ АО "Казпочта".





Он был задержан с поличным при получении взятки в сумме 2 млн тенге.





С учетом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, наличия малолетних детей, инвалидности 3-й группы, совершения уголовного правонарушения впервые судом назначено 3 года лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления и т.д.", - говорится в сообщении суда.





Приговор в законную силу не вступил.