Бывший зампред Казахстанской жилищной компании оштрафован на 72 млн тенге за коррупцию

НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - Районным судом №2 Есильского района Нур-Султана заместитель председателя правления АО "Казахстанская жилищная компания" осужден к штрафу в размере 72 млн тенге за коррупцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Районным судом №2 Есильского района Нур-Султана заместитель председателя правления АО "Казахстанская жилищная компания" Усербаев А.А. осужден штрафу в размере тридцатикратной суммы взятки - в сумме 72 млн тенге", - сообщает пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.

По информации ведомства, он подозревался в получении 17 февраля 2021 года от директора ТОО "ФН Менеджмент" Тажибаева А.С. взятки в размере 2,4 млн тенге за подписание актов выполненных работ в рамках договора об оказании услуг организации по управлению имуществом.

Тем же приговором директор ТОО "ФН Менеджмент" Тажибаев А.С., осужден к штрафу в сумме 48 млн тенге", - добавили в ведомстве.

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