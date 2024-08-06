05.08.2024, 12:53 79541
Заведующие столичными детсадами украли выделенные на питание детей более 35 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Пятеро заведующих дошкольных организаций и их пособник признаны виновными в хищении денежных средств, предназначенных для питания малолетних детей, сообщает прокуратура Астаны.
По данным прокуратуры, бывшие руководители детсадов подавали заявки с указанием необходимого объема продуктов питания согласно меню. При этом они вносили ложные сведения в документы о полной их поставке. Инициатором преступной схемы и непосредственным организатором преступного сговора являлся ранее судимый их пособник - поставщик.
Приговором суда заведующие детских садов осуждены к ограничению свободы сроком от 2 до 3 лет с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок, привлечением к принудительному труду и пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.
Смягчающим обстоятельством послужило то, что заведующие погасили причиненный ущерб, полностью признали вину и у них имеются малолетние дети.
Их пособник, который имел непогашенную судимость за аналогичные преступления, осужден к 4 годам лишения свободы.
Все похищенные средства в размере свыше 35 млн тенге возвращены в бюджет. Приговор вступил в законную силу", - заключили в прокуратуре.
Ранее миллионные хищения выявили в детсадах СКО.
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06.08.2024, 16:52 5081
Изнасилование двух сестер в Шымкенте: подозреваемым по делу проходит экс-сотрудник УИС
Фото: Polisia.kz
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Шымкент. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший сотрудник уголовно-исполнительной системы проходит подозреваемым по делу об изнасиловании двух сестер в Шымкенте, сообщает пресс-служба департамента полиции города.
По указанному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Вместе с тем сообщаем, что один из подозреваемых является бывшим контролером учреждения УИС", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее на странице фонда "Не молчи" появилось информация об инциденте. Сотрудник больницы города Шымкента анонимно сообщил о том, что 30 июля 2024 года к ним поступили две девушки, которые пытались совершить суицид. Отмечалось, что девушки подверглись изнасилованию четыре месяца назад и все было снято на видео. По его словам, в преступлении замешан сотрудник полиции.
06.08.2024, 12:38 23726
Дело Бишимбаева поступило в Верховный суд
5 августа дело было передано судье
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Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Дело бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева по убийству гражданской жены передано судье Верховного суда.
Уголовное дело Куандыка Бишимбаева и его родственника Бахытжана Байжанова по убийству Салтанат Нукеновой поступило в Верховный суд. 5 августа дело было передано судье, следует из записи в судебном кабинете Верховного суда.
Напомним, убийство Салтанат Нукеновой стало одним из самых резонансных преступлений прошлого года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою гражданскую супругу в ресторане в ноябре прошлого года. Экс-министра обвиняли в истязании и убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело на родственника Бишимбаева Бахытжана Байжанова.
Весной этого года экс-министр Бишимбаев получил 24 года тюрьмы за убийство с особой жестокостью и истязания своей гражданской супруги. Байжанов приговорен к 4 годам лишения свободы. В июле Бишимбаева этапировали в колонию максимальной безопасности.
06.08.2024, 11:08 28056
Вынесен приговор по делу о незаконной добыче нефти в Актюбинской области
Заместитель генерального директора, руководивший месторождением, приговорен к 3,5 года лишения свободы
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Актобе. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Осужден заместитель генерального директора филиала компании "Сайгак Казахстан Б.В.", незаконно осуществлявшей добычу сырой нефти в Актюбинской области. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Установлено, что в период с февраля 2022 года по май 2023 года филиал компании в рамках контракта на месторождении "Сайгак" осуществлял добычу сырой нефти, при этом срок действия контракта истек. Несмотря на эти обстоятельства, причастные лица продолжили незаконную добычу и хранение нефти на месторождении в течение года. Переработанная нефть в двух резервуарах общим объемом 3,5 тыс. тонн на сумму 139 млн тенге изъята в доход государства", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что заместитель генерального директора, руководивший месторождением, приговорен к 3,5 года лишения свободы. Ущерб возмещен в полном объеме.
06.08.2024, 10:36 29216
В Казахстане хотят ввести пожизненное лишение свободы за производство наркотиков
Фото: Polisia.kz
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Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время в мажилисе парламента рассматривается законопроект, ужесточающий наказание за производство наркотиков вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
Как пояснили в департаменте по противодействию наркопреступности МВД, рост таких преступлений требует выработки дополнительных мер реагирования. Уже введена уголовная ответственность за оборот химического оборудования, используемого в производстве наркотиков.
Эти инициативы поддерживаются обществом. Сейчас на рассмотрение поступили две петиции, созданные гражданами, выступающими против снижения сроков наказания за распространение наркотиков и усиление ответственности за их производство", - отметили в министерстве.
По данным МВД, в Казахстане отмечается рост числа нарколабораторий. За семь месяцев этого года полицией ликвидировано 24 подпольных наркопроизводства, которые специализировались исключительно на синтетических наркотиках.
Только в Алматы установлено 11 таких фактов, второе место заняла Алматинская область, где наркоборцами ликвидировано семь незаконных производств синтетических наркотиков. У наркопроизводителей изъято более 200 кг готовой к употреблению "синтетики" и свыше двух тонн прекурсоров", - сообщили в ведомстве.
За последние две недели в Алматы ликвидированы две нарколаборатории. В конце июля задержаны трое астанчан: парень и две девушки. Они за 800 тысяч тенге арендовали дом в садовом товариществе "Домостроитель" и организовали производство мефедрона. Все оборудование и химикаты были заказаны дистанционно и получены в оговоренных местах-схронах. У подозреваемых изъято 20 кг готового наркотика, 250 литров прекурсоров и химическое оборудование.
Кроме того, полицейскими задержан 23-летний алматинец по подозрению в хранении наркотиков. При обыске на крыше дома, где проживал подозреваемый, изъят мефедрон, прекурсоры, респираторная маска, оборудование для синтеза наркотиков.
Его "виртуальные" кураторы обещали заплатить 1,5 млн тенге за килограмм готового наркотика. В настоящее время эксперты оценивают точное количество наркотиков, но уже сейчас ясно, что молодой человек проведет около 15 лет в местах лишения свободы за производство наркотиков в особо крупном размере", - отметили в министерстве.
05.08.2024, 18:28 62331
В Алматы осуждены бухгалтеры поликлиники за хищение 340 млн тенге
Они начисляли заработную плату и надбавки "мертвым душам"
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Алматы. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 5 августа, в районном суде № 2 Медеуского района Алматы огласили приговор бухгалтерам поликлиники № 30, похитившим более 340 млн тенге из бюджета, сообщает пресс-служба суда.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что главный и расчетный бухгалтеры с июня 2019 года по ноябрь 2023 года начисляли заработную плату и надбавки на карточные счета лиц, фактически не работающих в поликлинике.
В результате действий по преступной схеме государству причинен материальный ущерб в размере 340 387 113 тенге.
В суде подсудимые признали вину полностью.
Приговором суда Х. признана виновной и ей назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишение свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, на 5 лет. Т. признана виновной и ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, на 5 лет", - сообщили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что сотрудники акимата Тараза подозреваются в незаконном выводе имущества на 100 млн тенге.
05.08.2024, 13:37 77801
В Жамбылской области наркоперевозчики пытались поджечь машину для сокрытия улик
В багажнике автомобиля полицейские обнаружили около 105 кг высушенной марихуаны
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Тараз. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На трассе в Жамбылской области наркоперевозчики пытались поджечь машину с марихуаной.
В Жамбылской области на трассе Алматы - Екатеринбург полицейские остановили автомобиль Lexus ES 350. Во время проверки документов водителя пассажир облил машину бензином и пытался поджечь. Однако сотрудниками полиции пожар был сразу же ликвидирован, сообщает Polisia.kz.
В багажнике автомобиля полицейскими обнаружено и изъято четыре полиэтиленовых мешка с веществом со специфическим запахом. Экспертиза установила, что изъятое вещество является высушенной марихуаной общим весом около 105 килограммов.
За незаконное хранение и перевозку наркотических средств задержаны жители Туркестанской области и города Астаны. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые водворены в изолятор временного содержания города Шу.
Напомним, КНБ ликвидировал три нарколаборатории, изъяты наркотики на 2 млрд тенге.
05.08.2024, 11:59 83426
Оружие и боеприпасы изъяли у фигурантов дела о незаконной добыче золота
Всего в текущем году в ряде регионов ликвидировано 19 нелегальных цехов по переработке золотосодержащего материала, изъяты десятки тонн руды
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Тараз. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области в рамках дела о незаконной добыче золотосодержащей руды изъято огнестрельное оружие и более тысячи боеприпасов.
По сообщению Polisia.kz, в июле в Мойынкумском районе Жамбылской области проведены оперативные мероприятия по задержанию лиц, причастных к хищениям золотосодержащей руды с территории комбината "Акбакай" АО "Алтыналмас". В результате было обнаружено 11 нелегальных дробильных цехов в поселках Акбакай, Мойынкум, Бирлик, где изъято специальное оборудование для переработки руды и камней, золото, денежные средства, а также девять единиц огнестрельного оружия и более тысячи боеприпасов.
Также сообщается, что на территории карьера "Каракоз" задержано две бригады незаконных старателей - всего 17 лиц, нелегально добывающих руду путем незаконного проникновения в шахты. Все они привлечены к административной ответственности.
Кроме того, при проведении специальных мероприятий выявлен факт кражи свыше 600 мешков золотосодержащего сырья, похищенного с территории комбината "Акбакай" его бывшими работниками, которые водворены в ИВС. Совместно со службой безопасности комбината задержанные проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям, сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Всего, по данным полиции, в текущем году в ряде регионов ликвидировано 19 нелегальных цехов по переработке золотосодержащего материала, где изъяты десятки тонн руды.
Напомним, в Степногорске задержали три бригады "черных" старателей.
05.08.2024, 09:38 83636
КНБ ликвидировал три нарколаборатории, изъяты наркотики на 2 млрд тенге
Фото: КНБ РК
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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В июле в Астане и Алматы Комитетом национальной безопасности Казахстана во взаимодействии с полицией и при координации органов прокуратуры ликвидированы три крупные нарколаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК.
По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны и с санкции суда взяты под стражу восемь граждан Казахстана. В ходе обысков изъято свыше 93 кг синтетических наркотиков, 70 литров мефедрона на стадии кристаллизации, а также 255 кг прекурсоров и лабораторное оборудование. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке может составлять более 2 млрд тенге", - проинформировали в комитете.
Проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса. Иная информация разглашению не подлежит.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?