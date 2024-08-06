Заведующие столичными детсадами украли выделенные на питание детей более 35 млн тенге

Инициатором преступной схемы и непосредственным организатором преступного сговора являлся ранее судимый их пособник - поставщик продуктов

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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Пятеро заведующих дошкольных организаций и их пособник признаны виновными в хищении денежных средств, предназначенных для питания малолетних детей, сообщает прокуратура Астаны.





По данным прокуратуры, бывшие руководители детсадов подавали заявки с указанием необходимого объема продуктов питания согласно меню. При этом они вносили ложные сведения в документы о полной их поставке. Инициатором преступной схемы и непосредственным организатором преступного сговора являлся ранее судимый их пособник - поставщик.





Приговором суда заведующие детских садов осуждены к ограничению свободы сроком от 2 до 3 лет с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок, привлечением к принудительному труду и пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.





Смягчающим обстоятельством послужило то, что заведующие погасили причиненный ущерб, полностью признали вину и у них имеются малолетние дети.





Их пособник, который имел непогашенную судимость за аналогичные преступления, осужден к 4 годам лишения свободы.





Все похищенные средства в размере свыше 35 млн тенге возвращены в бюджет. Приговор вступил в законную силу", - заключили в прокуратуре.



