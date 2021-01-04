Женщина представилась сотрудницей акимата и ограбила пенсионера в Костанайской области

Костанай. 3 января. Kazakhstan Today - Мошенница в Риддере украла у мужчины 20 тысяч тенге, передает Kazakhstan Today.

Для воплощения своего преступного умысла женщина выбрала на улице одинокого пенсионера. Представившись сотрудницей акимата Риддера, она предложила свою помощь по дому - сказала, что может помочь мужчине сходить за продуктами, убрать в доме и тому подобное. Но пенсионер вежливо отказался от предложения незнакомки, пишет YK-news.kz

Тогда женщина заявила, что ей необходимо записать анкетные данные мужчины, ему пришлось впустить незваную гостью домой. Там она попросила у пенсионера стакан воды. Пока он был на кухне, она залезла к нему в кошелек и вытащила 20 тысяч тенге. Это заметил хозяин и потребовал вернуть деньги. По данным издания, женщина оттолкнула мужчину и покинула квартиру. Ее задержали стражи порядка по горячим следам.

В результате суд приговорил мошенницу к двум годам заключения в учреждении максимальной безопасности и штрафу в размере около 40 тысяч тенге.

Это не первый проступок осужденной. Ранее она привлекалась к ответственности уже четыре раза. Однако реальным тюремным заключением завершился лишь один из них.

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