Женщину с крайней степени жестокостью избили и бросили умирать в Шымкенте

Шымкент. 10 июня. Kazakhstan Today - В Шымкенте женщину чудовищно и беспощадно избили невдалеке от ее дома. Пострадавшей чудом удалось выжить, передает Kazakhstan Today.

26 мая в городе Шымкенте было совершено страшное преступление в отношении женщины, мамы двоих детей. Вечером недалеко от ее дома на нее было совершено нападение, в группе лиц, в интересах следствия подробности мы рассказать не можем. Предположительно, женщина была изнасилована и ее пытались убить", - сообщили в фонде "Не молчи" .

По информации фонда, женщина сильно избита, ее душили целлофановым пакетом, на шее четко видны следы удушения. У нее выбиты зубы, сломана в трех местах челюсть, сломаны ребра, сильнейшее сотрясение мозга.

Преступники истязали ее до потери сознания, видимо, подумали, что она умерла, накрыли ее ветками и ушли. Женщина чудом выжила, очнулась в семь утра и смогла дойти до дома. Муж и дети в шоковом состоянии, ее невозможно узнать. Супруг потерпевшей говорит, что, если бы она умерла, ее можно было бы опознать только по родинкам и одежде, настолько ее искалечили", - рассказали в Фонде.

Также отмечается, что у самой потерпевшей сильный шок. В первые дни она отрицала факт преступления и ничего не говорила и до сих пор практически не дает показаний.

Сообщается, что дело находится на личном контроле начальника департамента полиции Шымкента Ерали Джумаханбетова, на контроле омбудсмена по правам человека Эльвиры Азимовой, в Министерстве здравоохранения - на контроле у замминистра Лязат Актаевой.

Женщине предстоят операции. При поддержке комитета по делам семьи организована помощь психологов.

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