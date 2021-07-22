Женщину с ребенком из плена бывшего супруга вызволили полицейские Караганды

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БАЛХАШ. 21 ИЮЛЯ - Женщину с ребенком вызволили из плена бывшего супруга полицейские Караганды, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В отдел полиции города Балхаша Карагандинской области поступило заявление от 67-летнего жителя города, который сообщил, что его работающая дочь не вернулась из садика вместе с внучкой. В полиции была создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников и перекрыты выезды из города. Полицейские стали отрабатывать несколько версий. Одна из них, ставшая основной после опроса работников садика и очевидцев: бывший зять заявителя насильно посадил девушку с девочкой в автомобиль и увез. Полицейские предположили, что подозреваемый вывез потерпевшую в Караганду, так как проживает в областном центре", - сообщает polisia.kz

В ходе розыска сотрудники управления криминальной полиции области в одном из частных домов Караганды нашли похищенную женщину с ребенком. Также они задержали злоумышленника, который буквально за несколько минут до этого привез бывшую супругу с ребенком домой.

Задержанный пояснил, что причиной, побудившей его пойти на преступление, стало желание чаще видеться с ребенком, и вместо того, чтобы решать этот вопрос в поле гражданско-правовых отношений, он решил применить силовой метод", - сообщили в полиции.

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