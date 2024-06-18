Жестокое избиение девушки в Астане: начато досудебное расследование   

Тело обнаружено недалеко от города Бенсхайм

Фото: bondik-kids.ru

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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Криминальная полиция Германии обнаружила тело женщины, по внешним признакам принадлежащее гражданке Республики Казахстан Айгуль Сайлыбаевой, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





16 июня недалеко от города Бенсхайм было обнаружено тело женщины. Криминалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу. При этом, по устной предварительной информации полиции, по внешним признакам тело принадлежит гражданке РК Айгуль Сайлыбаевой", - говорится в сообщении.





Отмечается, что правоохранительные органы ФРГ ведут соответствующие следственные мероприятия. Иная информация об этом деле не разглашается в интересах следствия.





Ранее на брифинге в министерстве сообщали, что мать и брат Айгуль Сайлыбаевой уже находятся в Германии.





Ранее в СМИ распространилась информация о том, что пропавшая работала судьей.