07.12.2023, 19:40 23501
Жестокость и подозрение в педофилии: инциденты с участием учителей расследуют в двух регионах
В Алматинской области в отношении учителя завели уголовное дело, а в Кызылординской области учителя заподозрили в педофилии
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Конаев. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области в отношении учителя частной школы завели уголовное дело, а в Кызылординской области учителя заподозрили в педофилии.
Telegram-канал egovpress со ссылкой на свои источники сообщил, что в школе № 176 Кызылординской области учителя физкультуры посадили в СИЗО по подозрению в педофилии в отношении ученицы 4-го класса. Правоохранительные органы проводят расследование.
В Алматинской области в отношении учителя частной школы завели уголовное дело. В Сети появилось видео, на котором заснято, как педагог ругает школьника. В какой-то момент она резко передает лист бумаги, и ребенок падает на пол.
Вставай, не валяйся! Я тебя не пихнула. Я тебе бумажку дала. Актриса, блин", - говорит учитель.
Инцидент зарегистрировали в управлении Талгарского района по статье 140, часть 2, УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей педагогом, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним".
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08.12.2023, 14:43 1151
По 10 лет тюрьмы получили организаторы лаборатории по производству мефедрона в области Жетысу
У преступников изъято 23 кг психотропного вещества
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Талдыкорган. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Двух организаторов нарколаборатории в области Жетысу приговорили к длительным тюремным срокам, сообщает прокуратура области.
Два казахстанца организовали в области Жетысу лабораторию по изготовлению мефедрона. Для этого злоумышленники приобрели дом и оснастили его оборудованием. Также они занимались перевозкой и хранением для дальнейшего сбыта психотропного вещества в особо крупном размере - 23 кг.
Приговором суда оба наркосбытчика признаны виновными и осуждены на 10 лет лишения свободы каждый.
Приговор вступил в законную силу.
Хотелось бы отметить, что сбыт наркотиков является преступлением против здоровья населения. Прокуратура области предупреждает, граждан, в особенности молодежь, что добытые "легкие деньги" путем сбыта наркотиков является особо тяжким преступлением, за которое предусмотрено лишение свободы до 20 лет", - добавили в прокуратуре.
Напомним, полиция изъяла 55 кг мефедрона из нарколаборатории в Алматинской области.
07.12.2023, 21:36 19931
В Уральске изменили приговор полицейскому, обвиняемому во взяточничестве
Фото: Depositphotos
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Уральск. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 9 октября в Уральском городском суде вынесли приговор в отношении сотрудников полиции, инспекторов транспортного контроля и одного взяткодателя, сообщает портал "Мой город".
Семь человек обвинялись в получении взятки за беспрепятственное передвижение по городу грузовых авто с зерном с превышением допустимой нагрузки. Еще одному предъявлено обвинение в даче взятки. Судья Асылбек Имангалиев назначил всем взяткополучателям в качестве наказания штрафы. И только взяткодатель, пенсионер Ринат Туксумбаев, получил реальный срок в семь лет. Находящихся под стражей экс-майора полиции и транспортного инспектора освободили из зала суда.
Ринат Туксумбаев и его адвокаты подали апелляционную жалобу. Ходатайство также подала и прокуратура. Гособвинение просило отменить решение суда в отношении всех взяткополучателей и назначить им реальные сроки наказания.
7 декабря судебная коллегия по уголовным делам суда ЗКО вынесла решение по этому делу.
Приговор Уральского городского суда в отношении экс-полицейского Саяхата Тастлеуова изменить. По статье 366 УК РК "Получение взятки" назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Взять Тастлеуова под стражу в зале суда. Он являлся до совершения преступления руководящим должностным лицом. Сумма размера взятки у него больше. Поэтому мы изменили приговор", - зачитал решение судья.
Что касается остальных, то приговор суд оставил без изменения.
Сам Саяхат Тастлеуов заявил, что не согласен с решением суда и непременно будет его обжаловать. Возмутились приговором и адвокаты Рината Туксумбаева. Они также намерены обратиться в кассационный суд и к президенту.
07.12.2023, 11:46 32926
Жителя Карагандинской области приговорили к лишению свободы за хищение 253 млн тенге инвестсубсидий
Он также лишен права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 10 лет
Фото: Depositphotos
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Караганда. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Карагандинской области приговорили к лишению свободы за хищение инвестиционных субсидий в особо крупном размере - в сумме 253 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Приговором суда он признан виновным и осужден на 6,5 года лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 10 лет, с возмещением причиненного ущерба", - проинформировали в АФМ.
Следствием установлено, что в период с 2018 по 2020 год подозреваемый от имени крестьянских и фермерских хозяйств Карагандинской области на основании фиктивных документов с завышенной стоимостью оборудования подал заявки на субсидирование, на основании которых и были выплачены средства.
Ранее в Костанайской области изобличена преступная группа, которая с 2022 года по настоящее время путем мнимых сделок о реализации мяса похитила более 1,6 млрд тенге бюджетных средств.
07.12.2023, 11:08 34081
О новом виде мошенничества предупреждает полиция Алматы
Злоумышленники получают доступ к аккаунту WhatsApp, используя вредоносную ссылку, и после прохождения гражданами по данной ссылке получают доступ к их учетной записи в мессенджере
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Алматы. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы участились случаи интернет-мошенничества, когда от имени потерпевших с использованием аккаунта в WhatsApp, рассылается всем имеющимся контактам текст с просьбой выслать деньги под различными предлогами, указывая при этом подставные счета третьих лиц.
Установлено, что злоумышленники получают доступ к аккаунту WhatsApp, используя вредоносную ссылку, и после прохождения гражданами по данной ссылке получают доступ к их учетной записи в мессенджере", - сообщает Polisia.kz.
В полиции призвали граждан не переходить по сомнительным ссылкам, которые тиражируются, как правило, в виде розыгрыша призов, голосования за детей, опросника по любым темам и др., и не вводить свои личные данные.
Если вы подозреваете, что все-таки случайно прошлись по подозрительной ссылке, можете проверить наличие параллельного доступа к вашему WhatsApp-аккаунту, зайдя в приложении в "Настройки" и перейдя во вкладку "Привязанные устройства". Если в данной вкладке отобразится неизвестное устройство, которое вы не привязывали, немедленно осуществите выход из данной сессии", - рекомендует начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.
Ранее в Минтруда назвали фейком рассылку о назначении соцпомощи по программе "Жастар".
06.12.2023, 20:57 51321
Житель Атырау с кухонным ножом ограбил букмекерскую контору
Злоумышленник, угрожая сотруднику конторы кухонным ножом, забрал 143 тысячи тенге и скрылся
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Атырау. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 3 декабря в полицию Атырау обратился сотрудник букмекерской конторы с заявлением о разбойном нападении, сообщает пресс-служба МВД РК.
В ходе проверки установлено, что около 08.55 мужчина в маске, примерно 20-25 лет, угрожая сотруднику букмекерской конторы кухонным ножом, забрал 143 тысячи тенге и скрылся с места происшествия.
Полицейские задержали подозреваемого - 25-летнего жителя Атырау. В настоящее время он находится в ИВС, возбуждено уголовное дело, начато расследование.
06.12.2023, 17:40 54091
Главу городской станции скорой помощи арестовали в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Главу городской станции скорой помощи Астаны арестовали на два месяца, сообщает пресс-службе столичного специализированного межрайонного следственного суда.
6 декабря 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого руководителя ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, вчера стало известно, что Антикор задержал руководителя станции скорой медицинской помощи Астаны.
06.12.2023, 11:09 60346
Незаконная игорная деятельность: еще одного участника ОПГ экстрадировали из Сербии в Казахстан
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Еще один участник организованной преступной группы, связанной с деятельностью букмекерской конторы Olimp.kz, экстрадирован из Сербии в Казахстан, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Генеральной прокуратурой Республики Казахстан продолжается работа по экстрадиции лиц, преступивших черту закона и скрывшихся за пределами Казахстана.
Ранее, 18 ноября, в Казахстан из Германии была экстрадирована казахстанка, которую подозревают в организации незаконного игорного бизнеса на территории Казахстана с составе ОПГ.
Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД, Агентства по финансовому мониторингу при содействии Министерства иностранных дел РК из Республики Сербия доставлен ее соучастник. Они подозреваются в том, что в 2014-2019 годах в составе организованной преступной группы принимали участие в проведении незаконных азартных игр, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путем", - рассказали в Генпрокуратуре.
В результате указанной противоправной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 86 миллиардов тенге.
В отношении подозреваемых начато досудебное расследование с последующим объявлением в международный розыск. За совершение инкриминируемых преступлений им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества", - сообщили в ведомстве.
Подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны.
В Генпрокуратуре отметили, что экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию договора между Казахстаном и Сербией "О выдаче лиц".
Ранее сообщалось, что в Казахстане в рамках борьбы с лудоманией запретят рекламу букмекерских контор и онлайн-казино, а допустимый возраст для участия в азартных играх повысят до 25 лет.
06.12.2023, 09:08 65761
Работники поездов отдали более 48 млн тенге "блогеру"-вымогателю из Семея
Фото: Polisia.kz
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Семей. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции на транспорте задержан ранее неоднократно судимый за мошенничество житель Семея, который на протяжении нескольких лет представлялся блогером и вымогал денежные средства у работников пассажирских поездов, информирует Polisia.kz.
Сообщается, что подозреваемый под видом пассажира садился в поезд и в ходе следования фиксировал на свой мобильный телефон имеющиеся нарушения в сфере пассажирских перевозок, после чего под предлогом их распространения и угроз применения физического насилия вымогал денежные средства.
Данное преступление длительное время оставалось вне поля зрения сотрудников полиции, так как потерпевшие, опасаясь расправы, боялись обращаться в правоохранительные органы. Лишь после того, как в УБОП стали поступать "сигналы", противоправная деятельность фигуранта была пересечена. Злоумышленник задержан и с санкции суда арестован", - сообщил представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.
В настоящее время по уголовному делу в качестве потерпевших признано свыше 60 работников пассажирских поездов.
Предварительным следствием установлено, что в результате противоправной деятельности в период с 2021 года на банковские счета задержанного поступило свыше 48 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд.
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