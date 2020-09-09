Житель Акмолинской области подозревается в убийстве собственной бабушки

Кокшетау. 8 сентября. Kazakhstan Today - 27-летний житель села Нуресиль Акмолинской области задержан по подозрению в убийстве собственной бабушки, передает Kazakhstan Today.

7 сентября в дежурную часть Целиноградского РОП поступило телефонное сообщение от 27-летнего жителя села Нуресиль о том, что у себя дома он обнаружил тело своей 87-летней бабушки", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что пожилая женщина долгое время проживала с внуком, который злоупотреблял спиртными напитками. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть пенсионерки наступила в результате полученных тяжелых телесных повреждений.

Для раскрытия преступления была создана специальная оперативная группа, в которую вошли опытные сотрудники уголовного розыска и следствия. В результате выяснилось, что убийство совершил сам заявитель.

По данному факту задержан 27-летний внук, который ранее привлекался к уголовной ответственности за самоуправство, мошенничество и грабеж. В отношении мужчины начато досудебное производство по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство)", - добавили в полиции.

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