Житель Акмолинской области рассылал пользователям соцсети угрозы об убийстве

Нур-Султан. 19 декабря. Kazakhstan Today - В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники управления криминальной полиции Акмолинской области задержали подозреваемого в рассылке угроз пользователям соцсетей, передает Kazakhstan Today.

В полицию региона поступило сразу несколько заявлений жителей области о том, что неизвестный мужчина на их аккаунты в социальной сети "Одноклассники" отправлял сообщения с текстами угрозы убийства и насилия в отношении потерпевших и их детей. Кроме текстовых сообщений, подозреваемый отправлял также фотографии и картинки порнографического характера", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Полицейские установили, что страница задержанного в соцсети "Одноклассники" оказалась фейковой, а жертв он находил, посещая открытые страницы сайта. Отсутствие статуса приватности в профиле позволяло ему свободно заходить на страницы пользователей. Он скачивал фотографии детей, а затем отправлял сообщения с угрозами.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления криминальной полиции на территории Алматинской области был задержан подозреваемый, уроженец Акмолинской области. При обыске у мужчины изъят сотовый телефон с фейковым аккаунтом, а также все переписки и фотографии", - рассказали полицейские.

В настоящее время в отношении подозреваемого проводятся следственные мероприятия, назначен ряд экспертиз.

Пресс-служба отмечает, что всего на сегодняшний день зарегистрировано 9 таких фактов, по каждому из которых проводится досудебное расследование по статье 115 Уголовного кодекса РК (Угроза).

Полицейские рекомендуют жителям и гостям области ограничить доступ посторонних лиц к своим аккаунтам и профилям в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", "Инстаграм", "Фейсбук" и других популярных мессенджерах, а также быть бдительными при общении с незнакомыми лицами в соцсетях.

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