Житель Акмолинской области с ножом напал на женщину на глазах ее сына

Кокшетау. 22 сентября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области мужчина напал с ножом на бывшую сожительницу, передает Kazakhstan Today.

Преступление произошло 18 сентября. В Целиноградский отдел полиции поступило сообщение о том, что 38-летний житель села Жанаесиль нанес ножевые ранения своей бывшей сожительнице. Полицейские установили, что трагедия произошла на улице населенного пункта.

По показаниям очевидцев, подозреваемый неожиданно напал на потерпевшую и нанес ей ножевые ранения в область спины. Свидетелем произошедшего стал также несовершеннолетний сын женщины. В настоящее время пострадавшая доставлена в городскую больницу Нур-Султана. С места происшествия изъяты вещественные доказательства", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции области.

По данному факту возбуждено досудебное производство по статье УК РК "Покушение на убийство". В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде содержания под стражей.

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