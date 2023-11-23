Житель Акмолинской области убил знакомого и угнал его машину  

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Кокшетау. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в убийстве жителя Макинска задержали акмолинские полицейские, сообщает - Подозреваемого в убийстве жителя Макинска задержали акмолинские полицейские, сообщает Polisia.kz





По данным полиции, около 01.30 21 ноября 27-летний житель Макинска из огнестрельного оружия совершил убийство своего знакомого - 23-летнего жителя Макинска. После этого подозреваемый скрылся с места происшествия, угнав автомобиль Toyota Land Cruzer Prado 150.





Polisia.kz





В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий подозреваемый в убийстве задержан. Его задержали в 11.00 в одном из сел Сандыктауского района. Установлено, что в данном населенном пункте проживает его родственник. Также на территории района обнаружена угнанная автомашина, принадлежащая убитому, и оружие.





Polisia.kz





В настоящее время проводится досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". Полицейские выясняют причины, побудившие задержанного совершить тяжкое преступление.