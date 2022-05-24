Житель Алматинской области напал на 12-летнюю девочку и ограбил ее

КОНАЕВ. 23 МАЯ - Факт зарегистрирован в Конаеве, где 21 мая в полицию обратилась 36-летняя местная жительница с заявлением об ограблении 12-летней дочери, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На школьницу в подъезде жилого дома напал взрослый мужчина, который отобрал у ребенка сотовый телефон и чехол от наушников, сообщает Polisia.kz.
Ущерб потерпевшей был оценен в 90 тысяч тенге. Полицейские организовали масштабные поиски грабителя, напавшего на ребенка.
Подозреваемым оказался 38-летний мужчина из поселка Заречный. В настоящее время подозреваемый задержан и помещен под стражу. Расследование уголовного дела проводится по статье 191, часть 2, УК РК "Грабеж".