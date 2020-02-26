Житель Алматинской области организовал нарколабораторию у себя дома (ВИДЕО)

Талдыкорган. 25 февраля. Kazakhstan Today - Житель Алматинской области в собственном доме организовал лабораторию по выращиванию, приготовлению и распространению наркотических веществ, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом по оперативной информации выявлен факт произведения и распространения наркотических средств жителем Илийского района гражданином А., сообщает Polisia.kz .

При проведении оперативно-розыскных мероприятий было изъято 8 спичечных коробков с марихуаной. Данный факт сбыта наркотических веществ зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 297 часть 1 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий у задержанного 47-летнего сельского жителя Илийского района в ходе санкционированного обыска на втором этаже жилого дома обнаружена целая лаборатория по выращиванию, приготовлению и распространению наркотического вещества марихуана. Второй этаж его дома с целью создания микроклимата дополнительно отапливался при помощи солнечных батарей", - рассказал начальник Управления по борьбе с наркобизнесом ДП Алматинской области Казбек Мухамедов.





Изъято 47 кустов растений, весом около 26 килограммов, 295 свертков и два мешка готовой марихуаны, весом 8,5 килограмма. Факт культивации наркотических растений, изготовления и хранения в особо крупном размере, зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 300 (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества), части 4 статьи 296 (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта) УК РК. Подозреваемый дал признательные показания. Он водворен в изолятор временного содержания.





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