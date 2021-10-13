Житель Алматинской области подделывал паспорта вакцинации
12.10.2021, 12:35 35452
ТАЛДЫКОРГАН. 12 ОКТЯБРЯ - 20-летний сельчанин подделывал паспорта вакцинации в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В результате специальной полицейской операции задержан местный житель, занимавшийся незаконным оформлением паспортов вакцинации. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 385, часть 1 УК РК, сообщает Polisia.kz.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий 8 октября в Карасайском районе сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДП Алматинской области задержан 20-летний сторонник деструктивного религиозного течения, который занимался оформлением паспортов вакцинации. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – сообщил начальник УПЭ ДП Алматинской области Руслан Найзабасов.
По его словам, за использование поддельного паспорта вакцинации или ПЦР-анализа гражданам грозит наказание по статье 385 УК РК. Нарушителям грозит штраф в размере до 160 МРП (почти 467 тысяч тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арест на срок до 40 суток.
А вот подделавших паспорта вакцинации или ПЦР-анализы наказывают более сурово. Та же статья предусматривает для них наказание в виде штрафа в размере до 2 000 МРП (5,8 млн тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок", - отметили в полиции.
В Нур-Султане задержан россиянин с контрабандой бивней мамонта и рога шерстистого носорога
12.10.2021, 14:51 29053
Фото: АФМ
НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Нур-Султану начал расследование в отношении гражданина России по факту экономической контрабанды артефактов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Гражданин РФ через Международный аэропорт Нур-Султана пытался осуществить контрабандный вывоз в Китайскую Народную Республику бивней мамонтов и рог шерстистого носорога общим весом более 2 тыс. килограммов. Отправителем товара является директор ООО из Москвы. С целью ввоза палеонтологического материала на территорию Казахстана и дальнейшей отправки в КНР в Нур-Султане было зарегистрировано ТОО, директором которого назначен гражданин РФ", - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
Согласно заключениям специалистов, все изученные части ископаемых останков мамонтов и шерстистого носорога имеют научно-историческую, культурную ценность и уникальность палеонтологических артефактов. Оценочная стоимость всех изученных частей ископаемых останков составляет 173 млн тенге.
В ведомстве напомнили, что в соответствии с действующим законодательством вывоз культурных ценностей за пределы Республики Казахстан запрещен. Таким образом, задержанный подозревается в совершении экономической контрабанды в особо крупном размере. 1 октября подозреваемый был задержан и с санкции суда помещен под стражу.
Житель Жамбылской области задержан за сбыт героина в особо крупном размере
12.10.2021, 10:40 41365
ТАРАЗ. 12 ОКТЯБРЯ - При проведении комплекса специальных и оперативно-розыскных мероприятий задержан 59-летний житель Жамбылской области, который занимался сбытом героина в особо крупном размере на территории Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого, ранее судимого за незаконное хранение наркотиков, в его спальной комнате обнаружено и изъято наркотическое средство героин общим весом 234 грамма, что является особо крупным размером, рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
Начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере). Задержанный дал признательные показания и был водворен в изолятор временного содержания. За данное преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества", - добавили в полиции.
Крупная наркогруппировка ликвидирована в Казахстане
11.10.2021, 13:52 103735
КАРАГАНДА. 11 ОКТЯБРЯ - В Карагандинской области ликвидирована крупная наркогруппировка, действовавшая в нескольких регионах республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Общее количество готовых к реализации наркотиков составило свыше 6 килограммов. В ходе расследования установлены международные преступные связи. Возбуждено уголовное дело по созданию и руководству транснациональным преступным сообществом", - сообщил на брифинге МВД начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Берикхан Нургалиев.
Всего возбуждено 8 уголовных дел, связанных со сбытом наркотиков.
Одна из крупных нарколабораторий, созданная двумя гражданами Казахстана, ликвидирована в Алматы. Преступники оборудовали ее в частном доме, на территории садоводческого сообщества.
В ходе обыска изъято более 13 килограммов мефедрона, а также оборудование и прекурсоры для его изготовления", - рассказал Нургалиев.
Всего в ходе оперативного мероприятия "Рефлекс" ликвидировано 13 нарколабораторий: две - в Нур-Султане, четыре - в Карагандинской области, по три - в Алматы и Северо-Казахстанской области и одна - в Актюбинской области. За первую неделю операции возбуждены 6 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков.
В МВД сообщили, что по объемам изъятых синтетических наркотиков лидируют Актюбинская и Карагандинская области, а также Алматы.
Наибольшее количество дикорастущей конопли - 5 тонн - за 9 месяцев изъято в Туркестанской области. В числе антилидеров также Жамбылская и Восточно-Казахстанская области.