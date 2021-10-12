В Казахстане поддельные паспорта вакцинации удаляют из базы данных

НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Казахстанским медикам выплачены ковидные надбавки в размере 116 млрд тенге, об этом в ходе правительственного часа в мажилисе сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Оказана материальная поддержка медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях. Работникам, непосредственно задействованным в борьбе с КВИ, выплачены надбавки по трем группам риска в размере 116 млрд тенге", - сказал глава Минздрава.
Кроме того, по словам министра, в 2020 году средняя заработная плата врачей повышена на 30%, средних медицинских работников на 20%.
Фото: news.myseldon.com
НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Депутат мажилиса Республики Казахстан опубликовала ответ Генеральной прокуратуры РК касательно ответственности за отсутствие у работников предприятий вакцины от коронавирусной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Депутат мажилиса Ирина Смирнова опубликовала ответ Генеральной прокуратуры РК, согласно которому в законодательстве отсутствуют основания для проведения проверок предприятий на наличие у работников вакцинации.
По имеющейся информации с 1 сентября текущего года проверки граждан на рабочих местах на предмет вакцинации от КВИ не проводятся. Оснований в законодательстве для таких проверок не предусмотрено", - говорится в сообщении генпрокуратуры, опубликованной на странице депутата в Facebook.
В ответе говорится, что "постановление главного государственного санитарного врача не входят в систему законодательства РК".
В этой связи нет оснований и для наложения штрафов на работодателя, допустившего невакцинированного работника на рабочее место. Ответственность граждане за отсутствие вакцинации в законодательстве также не предусмотрена", - сказано в ответе ведомства.
В свою очередь, официальный представитель Минздрава Ержан Байтанаев в комментариях подтвердил, что в стране действительно отсутствовали основания в законодательстве для проведения проверок организаций (объектов) на предмет допуска на работу сотрудников, не получивших вакцину против COVID-19.
Однако с 17 октября текущего года вступят в силу санитарные правила, в котором установлены требования по допуску на работу невакцинированных сотрудников при наличии ПЦР-теста (1 раз в 7 дней), либо медицинской справки у лица, имеющего постоянные противопоказания или переболевшего КВИ в течении трех месяцев", - написал Байтанаев, отметив, что санитарные правила являются нормативным правовым актом и входят в систему законодательства.
Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача
, до 10 августа сотрудники трудовых коллективов должны быть привиты первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции. А в срок до 1 сентября - вторым компонентом. Исключения предусмотрены для лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев.
В начале сентября МВК одобрила Алгоритм проверки предприятий на предмет вакцинации сотрудников
первым компонентом вакцины против COVID-19. C учетом нового алгоритма, помимо нарушений в части соблюдения режима работы, социальной дистанции и масочного режима, мониторинговые группы будут проверять наличие у сотрудников предприятий вакцинации первым компонентом вакцины против COVID-19.
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой в ходе правительственного часа рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Казахстан прошел четыре волны заболеваемости, что обусловлено появлением новых вариантов штаммов коронавирусной инфекции. В период последнего роста заболеваемости на пике регистрировалось порядка 7 тыс. 800 случаев в сутки", - сообщил глава Минздрава.
По его словам, своевременное проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по КВИ способствовало сдерживанию темпов распространения заболеваемости и стабилизации эпидситуации в стране.
В настоящее время достигнута стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В сутки регистрируется до 2 тыс. случаев, что отразилось и на распространении инфекции. По сравнению с 1 августа репродуктивное число снизилось в 1,2 раза", - сказал глава Минздрава.
Как отметил Алексей Цой, стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции отражается соответственно и на снижении госпитализации.
Занятость инфекционных коек по республике составляет 36%, реанимационных коек 33%. В целом по стране с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56% до 36%, реанимационных - с 45% до 33%. Резерв коечного фонда составляет 22 тыс. коек", - уточнил он.
Относительно различных штаммов COVID-19, Цой отметил, что министерством для обеспечения мониторинга завозных случаев и мутационной изменчивости вируса постоянно проводится генетическое изучение вирусов и за 2020-2021 годы исследовано 1407 проб.
В результате в марте выявлены Alpha-штамм (британский), Beta-штамм (южноафриканский), в июне Delta-штамм (индийский), в августе Eta-штамм (нигерийский). Работа по определению и мониторингу циркуляции различных вариантов вируса SARS-CoV-2 продолжается", - заключил Алексей Цой.