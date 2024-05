Свыше $1,4 млрд инвестировал Сингапур в экономику Казахстана   

- АО "Славтранс-Сервис" (РФ) и китайская компания Xian Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd дали старт строительству нового транспортно-логистического центра CRK Terminal на станции Селятино в Московской области, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".