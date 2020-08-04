Талдыкорган. 3 августа. Kazakhstan Today - Житель Алматинской области с крайней степенью жестокости избил свою жену и мать четверых детей, передает Kazakhstan Today.

Вчера в Алматинской области, Онгарбаев Адилбек убивал свою жену, мать своих четверых детей! По словам родственников, он много лет подвергает ее насилию, она ушла от него 4 месяца назад, но он, манипулируя детьми, вернул ее обратно!" - написала в Facebook лидер движения "Не молчи" Дина Тансари.

По ее словам, тиран заранее продумал способ убийства и хотел утопить жену в ванне. Детей заранее отправил к бабушке.

Купил заранее коньяк, начал пить, также пытался споить супругу, но она отказалась! Он начал ее избивать, затем набрал в ванну воды и потащил туда свою жену! Начал душить, принес нож сказал: "Не смотри мне в глаза, а то я не смогу убить тебя", потом хотел включить фен, но шнур не достал, хотел током убить, и когда он отвлекся, она успела убежать", - рассказала Тансари.

Также сообщается, что супруги прожили в официальном браке 15 лет. По словам родственников, женщина все эти годы подвергалась побоям, но из-за страха перед мужем в полицию не обращалась. Заявление поступило в фонд от сестры потерпевшей, после чего правозащитники направили все материалы в департамент полиции Алматинской области.

Как отметила Дина Тансари, дело зарегистрировано по статье 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), по которой злоумышленник может быть осужден на два года или вовсе получить условный срок. Родственники настаивают на переквалификации дела по статье 99 УК (Покушение на убийство). На момент написания поста подозреваемый не был задержан.

Женщина не смогла дать показания, у нее сломана челюсть в двух местах, она не может держать в руках ручку, и ее не узнает на этом фото ни один человек, потому что в жизни она хрупкая, нежная и очень красивая! Завтра у нее операция!" - говорится также в сообщении.

Позднее СМИ сообщили, что подозреваемый в жестоком избиении женщины задержан.

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