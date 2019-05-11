Житель Алматинской области совершил разбойное нападение на магазин в Нур-Султане

Нур-Султан. 10 мая. Kazakhstan Today - Полицейские Нур-Султана с помощью системы камер видеонаблюдения задержали грабителя, совершившего разбойное нападение на магазин, передает Kazakhstan Today.

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в медицинской маске, угрожая оружием, похитил деньги из кассы магазина.

Оперативникам столичного департамента с помощью системы камер видеонаблюдения удалось отыскать грабителя - им оказался 23-летний житель Алматинской области.

"Как установлено, подозреваемый ночью зашел в магазин и, угрожая продавцу пневматическим пистолетом, забрал деньги и скрылся. Сейчас задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП столицы. В отношении мужчины проводится расследование по статье "Разбой" УК РК. Вещественные доказательства изъяты", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

Также проверяется причастность подозреваемого к другим ранее совершенным преступлениям.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данного гражданина, просим обратиться в ДП Нур-Султана по адресу: Бейбітшілік, 19 или позвонить по телефону: 8(7172) 71-63-16 либо по номеру 102", - отметили в пресс-службе.

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