Житель Алматы грабил женщин по ночам

Алматы. 16 января. Kazakhstan Today - В Алматы несколько женщин подверглись ограблению со стороны неизвестного мужчины, передает Kazakhstan Today.
Первое заявление от потерпевшей поступило в полицию 20 декабря 2019 года.
По словам женщины, ночью на углу улиц Желтоксан и Жамбыла к ней подошел мужчина и, угрожая применением физической силы, совершил открытое хищение ее имущества в виде денежных средств в размере 236 000 тысяч тенге. Спустя 2 недели злоумышленник пошел на новое преступление. Ночью 11 января 2020 года он напал на женщину, находившуюся в автомобиле. Угрожая ножом, он открыто похитил денежные средства в размере 70 000 тенге", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.
По данным фактам начаты досудебные расследования. 15 января подозреваемого задержали сотрудники оперативного отдела полиции Алмалинского района. Им оказался 39-летний мужчина.
Ранее в Нур-Султане таксист ограбил пенсионерку, угрожая ножницами.
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