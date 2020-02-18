Житель Алматы крал номера машин и требовал деньги за их возврат

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - Полиция Алматы задержала 23-летнего мужчину, который воровал с автомашин номера и требовал с автовладельцев деньги за их возврат, передает Kazakhstan Today.

Как выяснилось, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи чужого имущества.

Ранее судимый за кражи зеркал и угоны чужих автомобилей мужчина на этот раз придумал более хитрую схему преступного обогащения. Он похищал с авто госномера и требовал с хозяев за их возврат денежные средства посредством безналичного расчета. Записку с требованиями фигурант оставлял на лобовом стекле транспортного средства. Злоумышленник задержан с поличным после совершения им очередной кражи. На текущий момент за ним только в Бостандыкском районе насчитывается около 40 аналогичных эпизодов", - сказал начальник управления полиции Бостандыкского района подполковник полиции Даурен Утебаев.

По его информации, подозреваемый полностью признал свою вину. Полиция проверяет его причастность к аналогичным преступлениям на территории города. Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП. Проводится досудебное расследование.

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