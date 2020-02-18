Система Orphus

Житель Алматы крал номера машин и требовал деньги за их возврат

17.02.2020, 18:40 8182
Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - Полиция Алматы задержала 23-летнего мужчину, который воровал с автомашин номера и требовал с автовладельцев деньги за их возврат, передает Kazakhstan Today.
 
Как выяснилось, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи чужого имущества. 
 

Ранее судимый за кражи зеркал и угоны чужих автомобилей мужчина на этот раз придумал более хитрую схему преступного обогащения. Он похищал с авто госномера и требовал с хозяев за их возврат денежные средства посредством безналичного расчета. Записку с требованиями фигурант оставлял на лобовом стекле транспортного средства. Злоумышленник задержан с поличным после совершения им очередной кражи. На текущий момент за ним только в Бостандыкском районе насчитывается около 40 аналогичных эпизодов", - сказал начальник управления полиции Бостандыкского района подполковник полиции Даурен Утебаев.

 
По его информации, подозреваемый полностью признал свою вину. Полиция проверяет его причастность к аналогичным преступлениям на территории города. Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП. Проводится досудебное расследование.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая