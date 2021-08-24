Житель Атырау нанес ножевые ранения жене при пятилетнем ребенке

АТЫРАУ. 23 АВГУСТА - Житель Атырау вонзил нож в спину супруги на глазах у пятилетнего ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В апреле сестра потерпевшей обращалась в фонд #НеМолчиKZ. Женщина боится именно убийства. С апреля агрессору выписали несколько бесполезных бумажек, завели дело по статье 115 (Угроза) УК РК, которое так и не поступило в суд и теперь женщина в больнице, где врачи борются за ее жизнь. А ведь можно было избежать все это, если бы полиция принимала более действенные меры, а закон защищал женщин, а не агрессоров. Инцидент произошел в присутствии пятилетнего ребенка", - сообщила Дина Смаилова.

Мать потерпевшей также написала обращение.

На мою дочь напал бывший муж (12 апреля 2021 она подала на развод, 23 августа должен состояться суд, пять месяцев тянут - судьи развод никак не дают). Дочь сейчас находится в Областной больнице Атырау с ножевым ранением. Удар в спину пронзил легкие (образовался сгусток крови внутри). Просто повезло, что нож не задел сердце. Сегодня должны были ее срочно оперировать, но операцию перенесли, так как в легких уже успела собраться вода и ее надо откачивать, так что ее состояние не удовлетворительное для операции. Мужа задержали. Так как до этого моя дочь шесть лет находилась в постоянном физическом и психологическом насилии со стороны мужа, в постоянных попытках уйти", - говорится в сообщении, поступившем от матери потерпевшей.

Полиция начала досудебное расследование по части 1 статьи 106 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

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