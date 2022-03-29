Житель Атырау незаконно перевозил 100 кг осетра

АТЫРАУ. 28 МАРТА - Сотрудники Исатайского районного отдела полиции провели проверку на трассе Атырау - Астрахань, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Полицейские изъяли у 43-летнего мужчины около 100 килограммов осетровых видов рыб из грузового автомобиля Datsun, сообщает Polisia.kz.
Начато досудебное расследование по пункту 5 части 2 статьи 339 УК РК в отношении 43-летнего водителя автомобиля, незаконно перевозившего виды осетровых рыб. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК", - сказал начальник ДП Атырауской области Нурхат Уразбаев.