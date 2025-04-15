Житель Каскелена планировал создать террористическую группу для совершения терактов в Казахстане

Рассказать друзьям

Алматы. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Решением суда Алматинской области за пропаганду терроризма и вербовку лиц для организации террористической деятельности к 9 годам лишения свободы приговорен один из жителей Каскелена. Об этом - Решением суда Алматинской области за пропаганду терроризма и вербовку лиц для организации террористической деятельности к 9 годам лишения свободы приговорен один из жителей Каскелена. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК.





Фигурант планировал создать террористическую группу в интересах совершения терактов в Казахстане. С этой целью насаждал идеологию терроризма другим верующим лицам и пытался их вербовать", - проинформировали в комитете.





Кроме того, по данным КНБ, решением суда города Актобе за пропаганду терроризма и незаконное хранение огнестрельного оружия признан виновным и приговорен к 9 годам лишения свободы один из жителей Актюбинской области.





В рамках расследованного КНБ уголовного дела было установлено, что он призывал свое окружение к участию в боевых действиях за рубежом на стороне террористов, а также сам планировал к ним примкнуть. При обыске у него обнаружены 2 автомата, 8 пистолетов, 8 ружей, 3 обреза, 6 раций с гарнитурой скрытого ношения, 3 дымовые шашки, 1 светошумовая граната и 581 патрон", - говорится в сообщении.





Всего с начала текущего года по уголовным делам, которые расследовал КНБ, за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждено 34 лица, в том числе два иностранных гражданина.





Они признаны виновными в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни, вербовке, создании и участии в деятельности террористических, экстремистских групп и организаций.





В отношении еще 23 человек расследование продолжается.