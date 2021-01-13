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Житель Кокшетау приговорен к 8 годам лишения свободы за "закладки" синтетических наркотиков

12.01.2021 4429
Петропавловск. 12 января. Kazakhstan Today - К восьми годам лишения свободы приговорил специализированный межрайонный суд по уголовным делам Северо-Казахстанской области 28-летнего жителя Кокшетау, в июне задержанного полицейскими за "закладки" наркотиков на улицах Петропавловска, передает Kazakhstan Today.
 
Было установлено, что житель Кокшетау приехал в Петропавловск из столицы. В течение дня, руководствуясь заданиями "куратора" из мессенджера, он произвел более 20 "закладок" доз синтетического наркотика по улицам Парковая, Жамбыла, Чайковского и другим, рассказали в пресс-службе департамента полиции СКО.
 
По информации полицейских, в 17 часов того же дня он был задержан оперативниками. 
 

Выяснилось, что мужчина успел произвести 22 "закладки" химического зелья. При обыске съемной квартиры были изъяты упаковочный материал, весы, ложка, а также кристаллообразное вещество красного цвета. Общий вес изъятых наркотиков составил 100 граммов", - рассказали в пресс-службе.

 
По информации заместителя начальника ДП СКО Руслана Назарова, за 12 месяцев 2020 года по линии борьбы с наркопреступностью выявлено 195 наркоправонарушений, в том числе 81 преступление, из которых 17 фактов хранения наркотических средств и 49 фактов сбыта. Пресечена деятельность шести интернет-магазинов, через мессенджер Telegram распространявших синтетические психоактивные вещества на территории СКО. Из незаконного оборота изъято более 462 килограммов различных наркотических средств, в том числе свыше 1,5 килограмма синтетических наркотиков. 
 

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