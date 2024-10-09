Житель Костаная продавал персональные данные казахстанцев через интернет по цене от 5000 тенге

Фото: Polisia.kz

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Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 24-летний житель Костаная использовал вредоносные программы для добычи персональных данных (логинов, паролей, IP-адресов интернет-пользователей), которые продавал за криптовалюту через DarkNet и Telegram. Об этом сообщается на официальном портале Министерства внутренних дел РК - 24-летний житель Костаная использовал вредоносные программы для добычи персональных данных (логинов, паролей, IP-адресов интернет-пользователей), которые продавал за криптовалюту через DarkNet и Telegram. Об этом сообщается на официальном портале Министерства внутренних дел РК Polisia.kz





Их стоимость варьировалась от 5000 тенге за файл в зависимости от его объема. Установлено, что таким образом преступник заработал более 1,5 млн тенге", - отметили в ведомстве.





Кроме того, фигурант занимался так называемым "кардингом" - похищением реквизитов банковских карт и их перепродажей, а также за деньги обучал созданию и распространению компьютерных вирусов. Благодаря своевременно проведенным киберполицией мероприятиям фигурант задержан и осужден.





Как сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов, также продолжает набирать обороты телефонное мошенничество, основанное на социальной инженерии.





Доверчивые граждане под влиянием обмана мнимых сотрудников банков и правоохранительных органов лишаются своих накоплений, набирают неподъемные кредиты. В этой части МВД наращивает взаимодействие с зарубежными коллегами. В апреле в ходе международной спецоперации в украинских городах Одесса и Запорожье ликвидировано пять мошеннических call-центров. Они совершали преступления в отношении казахстанцев. Задержано более 30 участников, проводятся необходимые мероприятия", - рассказал он.





Аналогичные мошеннические структуры полицией выявлены и в Казахстане.





Криминальной полицией при проведении оперативных мероприятий в сентябре в городе Алматы ликвидировано четыре call-центра и задержано 47 иностранцев. Они занимались мошенничеством в отношении граждан иностранных государств. У них изъято 1,5 тысячи сотовых телефонов, свыше тысячи sim-карт и более полусотни единиц компьютерной техники. Проводятся следственные мероприятия, изъятая техника изучается", - сказал полковник полиции.





Также, по данным МВД, задержан 23-летний житель Шымкента, который создал дубликат аккаунта в Instagram по сбору денег якобы на лечение тяжело больных детей, указав свои банковские счета. При этом родители этих детей об этом даже не знали. Таким образом он собрал от сочувствующих казахстанцев 32 млн тенге. В ходе обыска у него изъяты две автомашины с VIP-номерами и крупная сумма денег.