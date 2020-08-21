Житель Костаная проведет в колонии более 14 лет за убийство жены

Костанай. 20 августа. Kazakhstan Today - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области вынес приговор по делу об убийстве матери троих детей, передает Kazakhstan Today.

Суд установил, что 4 августа 2019 года подсудимый при очередной семейной ссоре с супругой кухонным ножом нанес ей многочисленные ранения в область шеи и грудной клетки, отчего женщина скончалась на месте.

Чтобы избежать уголовной ответственности за совершенное убийство, инсценировать самооборону и имитировать нападение погибшей супруги на него, мужчина нанес самому себе незначительные ножевые ранения в область шеи, груди и предплечья.

Вина подсудимого в умышленном убийстве доказана показаниями свидетелей и заключениями проведенных по делу экспертиз. Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области он признан виновным. Суд назначил наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Приговор пока не вступил в законную силу", - прокомментировали в пресс-службе Костанайского областного суда.

У погибшей осталось трое малолетних детей, опекуном которых назначена ее старшая сестра.

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