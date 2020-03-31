В Костанае вынесли приговор мужчине, который нанес более 20 ножевых ранений сожительнице в детском саду

Костанай. 30 марта. Kazakhstan Today - В Костанае вынесли приговор жителю поселка Амангельды, который нанес более 20 ножевых ранений сожительнице в детском саду, передает Kazakhstan Today.

Преступление было совершено 17 сентября прошлого года . Обвиняемого признали виновным в покушении на убийство сожительницы, с которой у них был совместный ребенок. Эксперты насчитали на теле женщины 22 ножевых раны. Пьяный мужчина бил ее и в область сердца, и в живот, и в шею. Она пыталась защищаться, отчего раны были и на руках. Очевидцами криминального ЧП стали сотрудники детского сада "Радуга". Как показали в суде свидетели, в тот момент дети в детском саду были, но находились в другой комнате, сообщает газета " Костанайские новости ".

По данным издания, причиной стал семейный конфликт. За несколько дней мужчина в очередной раз сильно избил свою гражданскую жену. Кровоподтеки на лице женщины видели соседи. Кымбат сняла побои и написала заявление в полицию. Вернуться домой она побоялась. Взяла ребенка и ушла к тете. Однако Туребаев понял это по-своему. Он решил, что у Кымбат появился другой мужчина.

Суд приговорил подсудимого к девяти годам колонии максимальной безопасности.

Приговор в законную силу не вступил.

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