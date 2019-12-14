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В Костанае мужчина нанес 20 ножевых ранений сожительнице в детском саду

13.12.2019, 09:00 10585
В Костанае мужчина нанес 20 ножевых ранений сожительнице в детском саду
Костанай. 13 декабря. Kazakhstan Today - В Костанае мужчина нанес 20 ножевых ранений сожительнице в детском саду, передает Kazakhstan Today.
 
Особо тяжкое преступление совершено в Костанае на территории детского сада. Дело о покушении на убийство начали рассматривать в уголовном спецсуде области, сообщает портал alau.kz 
 
Преступление было совершено 17 сентября. Согласно версии обвинения, Ануарбек Туребаев, около полудня, уже будучи в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести, решил выяснить отношения со своей сожительницей. Для этого он отправился в местный детский сад. 
 
"В ходе возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений, возникших в результате ревности к сожительнице Сагинбаевой, ударив её кулаком по лицу, используя нож, нанёс с достаточной силой не менее 22 ударов ножом в область головы, грудной клетки, живота, шеи, плеча, и кисти, а также удары кулаком в область грудной клетки", - сказал государственный обвинитель Амангельды Рахметжанов. 
 
Нож, как выяснилось, Ануарбек всегда носит с собой, так как работает конюхом и использует его для забоя скота. 32-летняя женщина, несмотря на множество ранений и переломанные рёбра, выжила. Ей вовремя помогли свидетели начала избиения. Теперь Туребаева обвиняют в покушении на совершение убийства. 
 
По информации портала, потерпевшая прожила вместе с подсудимым 11 лет, у них есть общий сын. Преступление, как выяснилось в ходе допроса подсудимого, было совершено в помещении детской игровой комнаты, но воспитанники к тому к тому времени уже ушли на сон-час на другой этаж. По его словам, он сильно обиделся, что Сагинбаева не вышла к нему на просьбу поговорить, но бил ее он несильно.

 

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