Житель Кызылординской области занимался отловом краснокнижных птиц

Также он признан виновным по статье УК РК "Мошенничество"

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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель столицы получил длительный тюремный срок за мошенничество и подстрекательстве к даче взятки высокопоставленным чиновникам, - Житель столицы получил длительный тюремный срок за мошенничество и подстрекательстве к даче взятки высокопоставленным чиновникам, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.





Житель столицы признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки на сумму 250 тыс. долларов США якобы для передачи высокопоставленным должностным лицам государственных органов за заключение контракта на недропользование в Северо-Казахстанской области.





Приговором суда ему назначено 12 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.





Приговор суда не вступил в законную силу.