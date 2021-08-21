Житель Павлодарской области избил жену до смерти

ПАВЛОДАР. 20 АВГУСТА - Полиция Павлодарской области сообщила об аресте сельчанина, который до смерти избил свою супругу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в областном департаменте полиции, инцидент произошел 17 августа в одном из крестьянских хозяйств Баянаульского района. В ходе семейной ссоры муж нанес множественные телесные повреждения своей супруге. Женщина потеряла сознание. От полученных телесных повреждений она скончалась до приезда скорой помощи.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК Республики Казахстан.

Подозреваемый задержан, водворен в ИВС Баянаульского района.

Семья работала и жила на отгонном участке.

С начала 2021 года на территории Павлодарской области зарегистрировано 13 фактов нанесения телесных повреждений, повлекших смерть потерпевших.

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