Житель Павлодарской области зарезал мать и пытался покончить с собой

В ходе погони пострадали четыре служебных авто патрульной полиции и Toyota Avalon

Рассказать друзьям

Павлодар. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 8 апреля, в 4.30 при патрулировании города сотрудники полиции заметили автомашину - кран МАЗ, которая вызвала у них подозрение. На законные требования сотрудников полиции об остановке водитель не отреагировал и продолжил движение, - В субботу, 8 апреля, в 4.30 при патрулировании города сотрудники полиции заметили автомашину - кран МАЗ, которая вызвала у них подозрение. На законные требования сотрудников полиции об остановке водитель не отреагировал и продолжил движение, сообщает пресс-служба МВД РК.





В ходе преследования водитель совершил несколько ДТП, в результате которых пострадали четыре служебных авто патрульной полиции и Toyota Avalon. Водителя задержали, когда, не справившись с управлением, он совершил опрокидывание.





Водитель, 1999 года рождения, житель Павлодара, при задержании находился в состоянии опьянения. Установлено, что автокран он угнал. Плюс к этому у угонщика нет водительского удостоверения.





Начато досудебное расследование по части 3 статьи 200 УК РК. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Кроме этого, в отношении водителя возбуждены административное производства по части 6 статьи 608, по части 2 статьи 611, пункту 1 части 3 статьи 613 КоАП, материалы будут рассмотрены в суде.





ДП Павлодарской области планирует обратиться в суд в гражданском порядке о возмещении материального ущерба, нанесенного в результате повреждения служебного автотранспорта.