29.03.2023, 13:29 39896
Зверское убийство в Актобе: в квартире найдены тела матери и сына
Фото: Polisia.kz
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Актобе. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе в одной из квартир обнаружили тела убитой женщины и ее 16-летнего сына.
Прибывшей следственно-оперативной группой обнаружены трупы 35-летней женщины и ее 16-летнего сына с признаками насильственной смерти. Кроме того, в реанимационное отделение ЦОМИД с ножевыми ранениями госпитализирована 13-летняя дочь погибшей", - сообщает Polisia.kz.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 99, часть 3, УК РК "Убийство".
Проводятся специальные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших данное преступление.
Между тем врачи рассказали о состоянии госпитализированной девочки.
Состояние девочки тяжелое, она в реанимации. Диагноз - множественные колото-резаные раны шеи по передней и правой боковой поверхности с повреждением наружной яремной вены, касательное ранение трахеи и задней и правой боковой групп мышц шеи", - сообщает портал "Мой город" со ссылкой на главу Актюбинского управления здравоохранения Рустема Исаева.
Напомним, начало весны в Казахстане ознаменовалось серией жестоких убийств. Так, в Темиртау задержан подозреваемый в убийстве двухлетнего ребенка. В Актау 24 марта мужчина зарезал троих своих детей и забаррикадировался в квартире. Начато досудебное производство по статье 99 Уголовного кодекса (Убийство двоих и более лиц несовершеннолетнего возраста).
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30.03.2023, 17:18 5196
Двое задержанных в Корее казахстанцев находятся под стражей
Одного из них депортируют в Казахстан, второму грозит лишение свободы сроком до 15 лет
Фото: Otyrar
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Сеул. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Двое казахстанцев, сбежавшие из аэропорта в Южной Корее, заключены под стражу.
Одного из них при поддержке фонда Korea Komek депортируют домой, сообщает Otyrar.
Второй казахстанец за попытку скрыться проведет в тюрьме ближайшие 3 месяца. По законам Южной Кореи прокурор может запросить до 15 лет лишения свободы, но будет учтен тот факт, что он добровольно сдался", - сообщает телеканал.
Награда в 10 миллионов тенге, обещанная за помощь в поимке беглого казахстанца в Корее, не достанется никому.
Напомним, минувшей ночью 18-летний соотечественник, сбежавший из аэропорта Инчхона, откуда его должны были депортировать, добровольно сдался полиции. В бегах молодой человек находился несколько суток.
Инцидент произошел 28 марта. Двое депортированных уроженцев Туркестана 21 и 18 лет, ожидая рейс для депортации, перелезли через забор возле взлетно-посадочной полосы аэропорта Инчхон и убежали. Одного из них задержали сразу. Данный инцидент вызвал общественный резонанс в Южной Корее и был широко освещен в местных СМИ.
По словам официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, посольство Казахстана держит на особом контроле данный вопрос и окажет всю необходимую консультативно-правовую помощь соотечественникам.
30.03.2023, 16:20 7401
Второклассника изнасиловали в школе Алматинской области
Фото: Polisia.kz
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Конаев. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Второклассника изнасиловали два ученика пятого класса в школе поселка Касымбек Алматинской области. О вопиющем случае рассказала в Instagram правозащитница Дина Тансари.
По ее словам, к ней обратились жители поселка. В своем обращении они рассказали, что неделю тому назад в школе Касымбека произошло страшное ЧП.
Двое пятиклассников изнасиловали малыша из второго класса начальной школы. Причем один из малолетних насильников утверждает, что с ним проделывал то же самое ученик 8 класса. Это страшное происшествие замалчивается", - написали жители.
По их словам, администрация школы всеми силами и средствами пытается спустить ситуацию на тормозах.
Если меры не будут приняты, мы поднимем всю общественность Казахстана, для этого есть много инструментов", - написали общественники.
Ситуацию прокомментировали в полиции.
23 марта текущего года в ОП Жамбылского района обратилась с заявлением жительница села Касымбек, которая сообщила, что в этот же день в 16.00 часов в отношении ее несовершеннолетнего сына, 2015 года рождения, были совершены насильственные действия сексуального характера. По словам заявительницы, двое подростков - 2011 и 2008 годов рождения, находясь на окраине села, надругались над мальчиком намного младше их возрастом", - сообщает Polisia.kz.
В настоящее время проводится расследование с назначением судебно-медицинской экспертизы.
По данному факту в отношении отца одного из участников, основного фигуранта происшествия - несовершеннолетнего подростка, 2011 г.р., возбуждено административное производство по статье 127 КоАП РК "Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей", - сообщили в ОП Жамбылской области.
Кроме того, 27 марта соответствующие материалы направлены в уполномоченный орган для рассмотрения вопроса об определении этого же подростка в специализированную школу.
Иная информация не подлежит разглашению.
В минувшем году правозащитница рассказала о случае растления ребенка в Кызылординской области. Школьники 12-14 лет на протяжении года подвергали сексуальному насилию 8-летнего мальчика.
Ранее стало известно об изнасиловании первоклассника в частной школе Алматы. Трое семиклассников забирали мальчика с уроков и насиловали в туалете. Возбуждено уголовное дело.
28.03.2023, 17:28 59871
Взрыв химических реагентов предотвратили в Жанаозене
Фото: ДЧС Мангистауской области
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Жанаозен. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 11 резервуаров с химическими реагентами загорелись на территории нефтесервисной компании в Жанаозене.
Огнеборцам удалось не допустить взрыва и растекания химических реагентов, сообщает портал "Голос народа".
27 марта 2023 года в 18.40 в г. Жанаозене на территории нефтесервисной компании, оказывающий услуги по капитальному ремонту скважин, произошло возгорание химических реагентов в пластмассовых однотонных резервуарах в количестве 11 единиц. В результате пожара пострадал прицеп-тяжеловоз (трал). Общая площадь пожара составила 120 кв. м. Пострадавших нет", - сообщили в ДЧС Мангистауской области.
В ведомстве отметили, что в ходе возгорания химических реагентов была угроза образования опасных газообразных продуктов горения (монооксид углерода (CO), окись азота (NO), углекислый газ), которые представляли угрозу для взрыва и растекания содержимого на большие площади с дальнейшим образованием парогазовоздушных смесей.
Всего на ликвидацию пожара по 3-му рангу были задействованы 17 сотрудников и 4 единицы техники службы пожаротушения, а также 2 единицы техники и 8 работников негосударственных противопожарных служб.
В ДЧС добавили, что при тушении возгорания проводилось одновременное охлаждение конструкций химических реагентов.
Пожар был ликвидирован в 19.13. Причина ЧП устанавливается.
28.03.2023, 16:07 64956
Из-за рухнувшей теплотрассы жители Зеренды остались без тепла
Это уже второй случай обрушения теплотрассы, построенной в 2021 году
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Очередная авария на теплотрассе в районном центре Зеренда Акмолинской области оставила без тепла жителей пяти улиц.
Об обрушении теплотрассы, построенной в 2021 году, рассказал в Telegram журналист Асхат Ниязов.
Упала новая теплотрасса, построенная в 2021 году. Она уже падала в прошлом году, но тогда сказали, что КамАЗ задел. В этом году кто виноват?" - задается вопросом журналист.
Информацию подтвердили в местном акимате.
Произошло обрушение металлической конструкции теплотрассы протяженностью более 200 метров, расположенной по улице Ильясова. На данный момент подача тепла приостановлена, количество абонентов на участке составляет 466. Для подачи тепла вышеназванным абонентам будет задействована центральная котельная. Работы по восстановлению обрушенного участка теплотрассы будут проведены в рамках договорных обязательств с подрядной организацией", - сообщает Tengrinews со ссылкой на ведомство.
Там уточнили, что в 2020 году подрядная организация, ТОО "ТСК Титан", установила блочно-модульную котельную и произвела устройство тепловых сетей от здания БМК до действующих сетей центральной котельной по улице Ильясова общей протяженностью 1,4 километра. Сети пролегают на участках улиц Гагарина, Верхняя, Чкалова, Элеваторная, Ильясова.
Данные тепловые сети соединяют БМК с действующими сетями теплопотребителей ранее задействованной центральной котельной. Сети пролегают на участках улиц: Гагарина, Верхняя, Чкалова, Элеваторная, Ильясова. За временные неудобства приносим свои извинения", - добавили в акимате.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на 53% изношены теплосети и сети водоснабжения. Эта зима ознаменовалась рядом крупных аварий на теплосетях и ТЭЦ в разных городах Казахстана - Экибастузе, Риддере, Петропавловске и других. В Экибастузе и Риддере из-за постоянных аварий был объявлен режим ЧС.
28.03.2023, 13:00 70566
На шахте в Восточно-Казахстанской области погиб рабочий
В обстоятельствах и причинах гибели мужчины разбирается специальная комиссия
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На шахте в Восточно-Казахстанской области погиб помощник бурильщика шпуров, сообщил менеджер департамента корпоративных связей группы KAZ Minerals Ермек Дюзкенев.
25 марта был обнаружен работник Артемьевской шахты - помощник бурильщика шпуров - без признаков жизни (…) Что произошло, пока не понятно. В таких случаях создается комиссия, в состав которой входят государственные и правоохранительные органы, наши специалисты. Комиссия выяснит, что конкретно случилось. Сейчас однозначно могу сказать: смерть не связана с обвалом, обрушением и другими техногенными моментами", - цитирует YK-news.kz Ермека Дюзкенева.
Сообщается, что руководство и коллектив группы KAZ Minerals приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Компания окажет необходимую помощь его семье.
Напомним, более 200 человек погибли на производстве в минувшем году.
27.03.2023, 21:00 86691
Собственники ТЭЦ Риддера отказываются передавать ее в коммунальную собственность
Фото: Instagram/akimatridder
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Риддер. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере сохраняется сложная обстановка с подачей тепла. После введенного в городе режима ЧС власти взяли управление станцией на себя, сообщает Noks.kz.
Сейчас на АО "Риддер ТЭЦ" постоянно находятся замакима ВКО Ержан Нурбаев и замакима Риддера Мурат Байжуменов. Также контроль за работой станции осуществляет аким города Дмитрий Горьковой.
До сих пор на ТЭЦ работали только два котла - один среднего и один высокого давления. Сегодня был введен в работу еще один котел среднего давления. Температура в теплосети начала подниматься. Завтра планируем запустить еще один котел", - сообщил глава города.
По его словам, чуть больше месяца осталось до конца отопительного сезона. Из-за плохого состояния оборудования это время придется провести в том же режиме - одни котлы будут останавливать на ремонты, другие вводить в работу.
Уже два котла - № 6 и № 2 готовят для проведения капитальных ремонтов. Их остановили и пока не будут запускать в работу.
Сейчас новых владельцев станции, к сожалению, здесь нет. Они решают вопрос с финансированием и параллельно проводят процедуры, проводят закупки и объявляют конкурсы на определение поставщика, кто будет проводить капитальные ремонты. Аким области ставит такую задачу - на четырех котлах провести капитальный ремонт и на двух выполнить текущий", - сообщил Дмитрий Горьковой.
Ориентировочно 10 апреля должен начаться капитальный ремонт шестого и второго котлов. Между тем власти пока не могут решить вопрос с переводом ТЭЦ в коммунальную собственность.
Пока законодательство не дает нам возможности провести эту процедуру, даже в рамках ЧС. Просто так мы не можем забрать станцию - нужно добровольное волеизъявление собственников. Пока они не хотят ее отдавать, хотя сами, к сожалению, ничего не делают, все управление станцией мы взяли на себя. Поэтому пока какого-то решения по переводу АО "Риддер ТЭЦ" в коммунальную собственность не принято, но работа в этом направлении ведется", - пояснил аким города.
Напомним, 24 марта в Риддере был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба.
Напомним, в ноябре прошлого года из-за аварии на ТЭЦ Риддера более 22 тысяч абонентов остались без тепла. Был введен режим ЧС.
В конце января текущего года аварийную станцию Риддера приобрели инвесторы, имеющие большой опыт в теплоэнергетике.
17 марта на ТЭЦ Риддера вышли из строя два котла. Жителям города пообещали сделать перерасчет за некачественное предоставление услуги. Спустя пять дней, 22 марта, на ТЭЦ вновь произошла авария. После нее аким ВКО Даниал Ахметов заявил, что новые владельцы станции допустили технологические нарушения, не проводили инженерный контроль, что и привело к очередной критической ситуации.
23 марта на теплоэлектроцентрали произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной разрушило ограждающие конструкции площадью около 80 квадратных метров.
Генпрокуратура по результатам проверки установила на ТЭЦ свыше 240 нарушений законодательства.
26.03.2023, 19:56 121966
Шесть человек пострадали в ДТП на трассе Алматы - Оскемен
Фото: пресс-служба МВД РК
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Талдыкорган. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На 20м км автодороги Алматы - Оскемен столкнулись Toyota Gracia и эвакуатор Mercedes-Benz, сообщает пресс-служба МВД РК.
ДТП зарегистрировано в Коксуском районе Жетысуской области.
С места ДТП в районную больницу на обследование доставили шесть пострадавших, один из которых несовершеннолетний.
Водителем какой из машин спровоцирована авария, выяснится в ходе расследования.
На месте происшествия продолжают работать патрульные полицейские и дознаватели.
26.03.2023, 18:59 119636
Тело пропавшей 10 дней назад 4-летней девочки нашли в реке Арыс
Фото: OTYRAR
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Туркестан. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области найдено тело пропавшей ранее 4-летней девочки. Спасатели извлекли ее тело из реки Арыс 26 марта, сообщает OTYRAR.
17 марта в селе Енбек несколько родственниц отправились на речку Арыс. Тогда 4-летняя девочка по неосторожности упала в воду, ее унесло течением. Поисками занимались спасатели, полицейские области и волонтеры. Тело было найдено лишь на 10-й день поисков в Сайрамском районе, в селе Арыс.
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