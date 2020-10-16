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Житель Петропавловска осужден на 12 лет за рекламу наркотиков

15.10.2020 4618
Петропавловск. 15 октября. Kazakhstan Today - К 12 годам лишения свободы осужден житель Петропавловска, задержанный полицейскими за хранение, сбыт и рекламу синтетических наркотиков, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, 29-летний петропавловец был задержан в марте этого года. Как установлено в рамках досудебного расследования, ранее судимый за наркопреступления горожанин действовал в мессенджере "Telegram" через канал, собравший более 3,5 тыс. подписчиков. С помощью этого онлайн-ресурса он продавал синтетические наркотики, делая закладки в разных районах города. 
 
Несколько граммов синтетических наркотиков было изъято при обыске такси, на котором передвигался задержанный. Более 400 граммов спайсов, полицейские обнаружили в квартире подозреваемого в ходе обыска. Также у него были изъяты концентрат, предназначенный для изготовления синтетических наркотиков, электронные весы, фасовочные материалы, сотовый телефон и ноутбук. 
 

Впервые в практике уголовное наказание было вынесено по части 4 статьи 299-1 УК РК за пропаганду или рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием электронных информационных ресурсов. Кроме того, горожанин был осужден по части 3 статьи 297 УК РК за незаконное изготовление, хранение в целях сбыта и сбыт наркотических средств", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Жандос Басыбаев. 

 
12 октября в Караганде у иностранца изъяли наркотики на 76 миллионов тенге.
 

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