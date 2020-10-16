Житель Петропавловска осужден на 12 лет за рекламу наркотиков

Петропавловск. 15 октября. Kazakhstan Today - К 12 годам лишения свободы осужден житель Петропавловска, задержанный полицейскими за хранение, сбыт и рекламу синтетических наркотиков, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , 29-летний петропавловец был задержан в марте этого года. Как установлено в рамках досудебного расследования, ранее судимый за наркопреступления горожанин действовал в мессенджере "Telegram" через канал, собравший более 3,5 тыс. подписчиков. С помощью этого онлайн-ресурса он продавал синтетические наркотики, делая закладки в разных районах города.

Несколько граммов синтетических наркотиков было изъято при обыске такси, на котором передвигался задержанный. Более 400 граммов спайсов, полицейские обнаружили в квартире подозреваемого в ходе обыска. Также у него были изъяты концентрат, предназначенный для изготовления синтетических наркотиков, электронные весы, фасовочные материалы, сотовый телефон и ноутбук.

Впервые в практике уголовное наказание было вынесено по части 4 статьи 299-1 УК РК за пропаганду или рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием электронных информационных ресурсов. Кроме того, горожанин был осужден по части 3 статьи 297 УК РК за незаконное изготовление, хранение в целях сбыта и сбыт наркотических средств", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Жандос Басыбаев.

12 октября в Караганде у иностранца изъяли наркотики на 76 миллионов тенге.

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