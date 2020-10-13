В Караганде у иностранца изъяли наркотики на 76 млн тенге

Караганда. 12 октября. Kazakhstan Today - В Караганде задержан житель ближнего зарубежья по подозрению в производстве и сбыте синтетических наркотиков, передает Kazakhstan Today.

В Караганде был задержан гражданин ближнего зарубежья по подозрению в производстве и сбыте синтетических наркотиков, известных как "Скорость". Отмечается, что задержанный имеет вид на жительство в РК.

У него было изъято 750 граммов готовой продукции, которую он намеревался продавать крупными партиями, путем формирования закладок в тайниках.

Как рассказал начальник управления профилактики департамента по противодействию наркопреступности Бакытжан Амирханов, при обыске места жительства данного гражданина было изъято 7 литров жидкости в канистре из-под химических продуктов, а также все необходимые для производства наркотиков приборы, приспособления, плитки, обогреватели.

Уточняется, что подозреваемый жил в Алматы, специально приехал в Караганду, снял частный дом, где наладил данное производство. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия о причастности иных лиц к данному преступлению, отрабатываются все каналы.

Если взять за основу среднюю цену наркотика, называемого в народе "Скорость", то стоимость изъятой продукции на черном рынке составляет примерно 76 млн тенге. В ходе обыска общий вес изъятых веществ составил 5-6 килограммов. Следует предупредить граждан: при сдаче частных домов или квартир в аренду необходимо обратить внимание на то, есть ли у квартиранта какие-то подозрительные приспособления. Об этом нужно сразу же сообщить в полицию", - подчеркнул Амирханов.

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