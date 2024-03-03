Житель Семея с ножом преследовал девочку и ранил полицейского

13-летняя девочка по телефону сообщила, что неизвестный мужчина ее преследует

Фото: Polisia.kz

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Семей. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 29 февраля 13-летняя девочка позвонила в полицию и сообщила, что неизвестный мужчина ее преследует. Оператору "102" она пояснила, что ожидает в магазине, боится выйти, сообщает - 29 февраля 13-летняя девочка позвонила в полицию и сообщила, что неизвестный мужчина ее преследует. Оператору "102" она пояснила, что ожидает в магазине, боится выйти, сообщает Polisia.kz





Прибывшие полицейские заметили подозрительного мужчину около супермаркета и попытались выяснить обстоятельства, однако парень, держа в руках нож, стал кидаться на стражей порядка.





Для подкрепления на место прибыл экипаж патрульной полиции. Злоумышленник напал на выходившего из авто патрульного Асхата Ахатова. Несмотря на полученное ножевое ранение, он, применив приемы рукопашного боя, вместе с коллегами обезвредил преступника.





Раненый полицейский был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.





В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции.