Житель Шымкента напал с ножом на гвардейцев

Шымкент. 1 февраля. Kazakhstan Today - Войсковой наряд воинской части 6506 Национальной гвардии при несении службы в одном из районов города заметил двух молодых людей, ругающихся между собой, при этом у одного из них в руках был нож, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , гвардейцы предупредили молодых людей о том, что они нарушают общественный порядок и призвали успокоиться. В ответ один из дебоширов начал размахивать ножом и выражаться нецензурной бранью.

Пришлось применить физическую силу и усмирить дебошира. Свернули ему руки и передали сотрудникам полиции", - рассказал гвардеец Ердаулет Ешентай.

26-летний задержанный был доставлен в управление полиции Енбекшинского района Шымкента.

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