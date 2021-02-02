Житель Шымкента напал с ножом на гвардейцев

Как сообщает Polisia.kz, гвардейцы предупредили молодых людей о том, что они нарушают общественный порядок и призвали успокоиться. В ответ один из дебоширов начал размахивать ножом и выражаться нецензурной бранью.
Пришлось применить физическую силу и усмирить дебошира. Свернули ему руки и передали сотрудникам полиции", - рассказал гвардеец Ердаулет Ешентай.
26-летний задержанный был доставлен в управление полиции Енбекшинского района Шымкента.
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