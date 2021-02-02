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Житель Шымкента напал с ножом на гвардейцев

01.02.2021 4024
Житель Шымкента напал с ножом на гвардейцев
Шымкент. 1 февраля. Kazakhstan Today - Войсковой наряд воинской части 6506 Национальной гвардии при несении службы в одном из районов города заметил двух молодых людей, ругающихся между собой, при этом у одного из них в руках был нож, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, гвардейцы предупредили молодых людей о том, что они нарушают общественный порядок и призвали успокоиться. В ответ один из дебоширов начал размахивать ножом и выражаться нецензурной бранью. 
 

Пришлось применить физическую силу и усмирить дебошира. Свернули ему руки и передали сотрудникам полиции", - рассказал гвардеец Ердаулет Ешентай.

 
26-летний задержанный был доставлен в управление полиции Енбекшинского района Шымкента.
 

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