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Житель столицы помог полиции задержать грабителя

12.06.2022, 17:46 5196
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮНЯ - Житель Нур-Султана помог полиции задержать грабителя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В обеденное время на улице Габдуллина неизвестный мужчина напал на 61-летнюю жительницу столицы, вырвав из рук портмоне. Свидетелем преступления стал 37-летний житель Нур-Султана. Он сразу понял, что женщина только что стала жертвой грабежа. Не растерявшись, мужчина бросился вдогонку за грабителем, сообщает polisia.kz.
 

Я услышал крики женщины о помощи. Когда обернулся, то увидел, что она показывает рукой на убегающего в сторону улицы Отырар. Я тут же бросился вдогонку за грабителем", - рассказал астанчанин. 

 
Догнав, он повалил неизвестного на землю, но тот начал сопротивляться. В это же время участковый полиции района Байконыр Руслан Абулкаиров совершал обход. Заметив потасовку, он задержал грабителя. 
 
В ходе следствия установлено, что подозреваемый следил за потерпевшей и видел, как женщина меняла денежные средства в обменном пункте. Также установлено, что 31-летний задержанный имеет судимость. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана, проводится досудебное расследование.
 
Проверяется его причастность к ранее совершенным преступлениям на территории столицы.
 

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В алматинском детском саду выявлено крупное хищение

11.06.2022, 18:25 12846
В алматинском детском саду выявлено крупное хищение
АЛМАТЫ. 11 ИЮНЯ - В Алматы завершилось расследование уголовного дела по факту хищения в виде растраты вверенного имущества в крупном размере бывшим главным бухгалтером детского сада, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об этом сообщил замначальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.
 

Дело направлено в суд, вынесен обвинительный приговор с назначением справедливого наказания осужденной и взысканием причиненного ущерба", - сказала директор частного детского сада.

 
Она добавила, работа была проделана в полном объеме и правильно была определена квалификация дела, проведен ряд экспертиз. 
 
При этом не уточняется сумма похищенных средств и назначенное судом наказание.
 

Алматинца задержали с партией наркотиков

11.06.2022, 16:56 13576
Алматинца задержали с партией наркотиков
Фото: Telegram/Рустам Абдрахманов
АЛМАТЫ. 11 ИЮНЯ - В Ауэзовском районе Алматы задержан молодой человек 2002 года рождения, у которого полицейские изъяли 6 свертков с наркотиками, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам задержанного, он нашел эти свертки и решил оставить себе.
 
Уголовное дело зарегистрировано по статье УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".
 

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - проинформировал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

 
Назначен ряд экспертиз. Следствие продолжается.
 

Боранбаеву и Сатыбалды продлили арест

10.06.2022, 17:46 20601
Боранбаеву и Сатыбалды продлили арест
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - На один месяц продлили сроки ареста Кайрату Боранбаеву, Кайрату Сатыбалды и Гульмире Сатыбалды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

8 июня 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц в отношении подозреваемого Боранбаева К.С.", - сообщает пресс-служба специализированного межрайонного следственного суда Нур-Султана. 

 
Также 8 июня суд продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц в отношении подозреваемого Сатыбалд К. 
 
Помимо этого, 7 июня специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц в отношении подозреваемой Сатыбалды Г.
 
О задержании Кайрата Сатыбалды стало известно 13 марта. Он подозревается в хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. 
 
О задержании Кайрата Боранбаева стало известно 16 марта. 
 
Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств на ремонт объектов Универсиады-2017.
 

В Темиртау изъята крупная партия психотропных веществ

10.06.2022, 10:25 23381
ТЕМИРТАУ. 10 ИЮНЯ - Крупную партию психотропных веществ изъяли у пассажирок автомобиля, направлявшегося в Караганду, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках республиканской операции "Карасора-2022" в ночь с 8 на 9 июня в Темиртау полицейские остановили автомашину под управлением 30-летнего мужчины. Внимание полицейских привлекли две пассажирки 32 и 36 лет. Женщины направлялись в Караганду, информирует Polisia.kz.
 
Сотрудники полиции изъяли у женщин 98 флаконов лекарственного препарата "тропикамид", 12 пластин препарата "трамадол" и 6 упаковок препарата "алис".
 
Как пояснили задержанные, изъятые у них лекарственные препараты предназначались для личного употребления. Однако данные фармакологические средства являются сильнодействующими психотропными веществами и реализуются строго по рецепту. 
 
По указанным фактам возбуждено уголовное дело по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта". Проводится досудебное расследование, в рамках которого назначены соответствующие экспертизы.

 

В Шымкенте руководителей детсадов подозревают в хищении бюджетных средств

10.06.2022, 09:54 24081
В Шымкенте руководителей детсадов подозревают в хищении бюджетных средств
ШЫМКЕНТ. 10 ИЮНЯ - Досудебное расследование в отношении руководителей детских садов по подозрению в хищении бюджетных средств начато территориальным департаментом АФМ по городу Шымкенту, сообщили в пресс-службе ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Руководителей дошкольных учреждений подозреваются в том, что в период с 2019 по 2021 годы путем внесения недостоверных сведений в табели посещаемости детей в дошкольных организациях незаконно похитили бюджетные денежные средства на общую сумму 45,7 млн тенге, предусмотренные по программе "Балапан" на подушевое финансирование дошкольного воспитания", - проинформировали в АФМ.

 
В настоящее время по делу проводится досудебное расследование.
 
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
 

Чиновники Алматинской области пытались приобрести комплект книг за 57 млн тенге

09.06.2022, 19:50 30136
КОНАЕВ. 9 ИЮНЯ - Комплект книг за 57 миллионов тенге пытались приобрести чиновники Алматинской области. Такую стоимость указали на сайте госзакупок специалисты отдела образования Сарканского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Необоснованное завышение цен выявили сотрудники антикоррупционной службы при помощи информационно-аналитической системы "Единое окно закупок". За пять месяцев в государственные учреждения было направлено 47 подобных рекомендаций, сообщает пресс-служба областного департамента Агентства РК по противодействию коррупции.
 
Требования по рациональному расходованию бюджетных средств не соблюдали и в управлении внутренней политики Алматинской области. Чиновники совместно с КГУ "Когамдык келісім" на проведение опроса планировали потратить более 33 млн тенге. В ходе мониторинга антикоррупционной службой удалось вернуть в госказну почти миллиард тенге. 
 
Благодаря веб-порталу "Единое окно закупок" в регионе обеспечено рациональное использование бюджетных средств на сумму более 972 млн тенге.
 

Замруководителя Павлодарской колонии приговорен к 3,5 года тюрьмы за мошенничество

09.06.2022, 12:39 34391
Замруководителя Павлодарской колонии приговорен к 3,5 года тюрьмы за мошенничество
ПАВЛОДАР. 9 ИЮНЯ - Заместителя начальника учреждения уголовно-исправительной системы обвиняли в неоднократных фактах мошенничества, при которых он использовал свое служебное положение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе городского суда № 2, за 400 тысяч тенге замруководителя обещал осужденному послабить режим отбывания наказания и положительно решить вопрос об условно-досрочном освобождении либо заменить наказание на более мягкий вид наказания, информирует издание pavlodarnews.kz.
 
Прокурор просил назначить обвиняемому четыре года заключения, а потерпевший - не лишать его свободы. Подсудимый вину признал полностью и просил не отправлять его за колючую проволоку.
 
За содеянное по закону грозил штраф или лишение свободы. Обвиняемый ранее не судим, полностью признал вину, раскаялся, деньги потерпевшему возместил. Он воспитывает троих детей.
 
С учетом всех обстоятельств суд приговорил бывшего сотрудника колонии к заключению на 3,5 года. Также его лишили специального звания "подполковник юстиции" и пожизненно запретили занимать должности на государственной службе.
 

Главный бухгалтер столичного Центра поддержки детей похитила более 25,8 млн тенге

09.06.2022, 11:13 32736
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - К семи годом лишения свободы условно приговорены главный бухгалтер столичного Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и поставщик продуктов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
8 июня районным судом № 2 Сарыаркинского района города Нур-Султана вынесен обвинительный приговор в отношении главного бухгалтера Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и подрядчика, поставлявшего продукты питания, по факту хищения денежных средств.
 

Главный бухгалтер центра обеспечила победу в конкурсах в 2019 и 2020 годах по поставке продуктов питания ТОО "Z", чьи интересы представлял ее бывший супруг, путем перечисления денежных средств без фактической поставки продуктов питания", - говорится в сообщении городского суда Нру-Султана.

 
При вынесении приговора суд учел наличие у подсудимых трех несовершеннолетних детей, а также добровольное возмещение ущерба в сумме 25 156 051 тенге. Сумма невозмещенного ущерба составляет 301 069 тенге. 
 

С учетом добровольного возмещения ущерба судом назначено наказание А. и Н. в виде 7 лет лишения свободы с применением статьи 63 УК условно с лишением права занимать должности, связанные с выполнением бухгалтерского учета в организациях, и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с участием в государственных закупках, сроком на 5 лет с конфискацией имущества", - проинформировали в суде.

 
Кроме того, в доход государства конфисковано имущество осужденных, приобретенное на денежные средства, добытые преступным путем, а именно автомашины марки Hyundai Tucson и ГАЗ 2747-0000010-90.
 
Приговор суда в законную силу не вступил.
 

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