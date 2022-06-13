Житель столицы помог полиции задержать грабителя

НУР-СУЛТАН. 12 ИЮНЯ - Житель Нур-Султана помог полиции задержать грабителя, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В обеденное время на улице Габдуллина неизвестный мужчина напал на 61-летнюю жительницу столицы, вырвав из рук портмоне. Свидетелем преступления стал 37-летний житель Нур-Султана. Он сразу понял, что женщина только что стала жертвой грабежа. Не растерявшись, мужчина бросился вдогонку за грабителем, сообщает polisia.kz

Я услышал крики женщины о помощи. Когда обернулся, то увидел, что она показывает рукой на убегающего в сторону улицы Отырар. Я тут же бросился вдогонку за грабителем", - рассказал астанчанин.

Догнав, он повалил неизвестного на землю, но тот начал сопротивляться. В это же время участковый полиции района Байконыр Руслан Абулкаиров совершал обход. Заметив потасовку, он задержал грабителя.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый следил за потерпевшей и видел, как женщина меняла денежные средства в обменном пункте. Также установлено, что 31-летний задержанный имеет судимость. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана, проводится досудебное расследование.

Проверяется его причастность к ранее совершенным преступлениям на территории столицы.