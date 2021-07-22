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Житель Тараза представлялся полицейским и грабил прохожих в Алматы

21.07.2021 6994
АЛМАТЫ. 21 ИЮЛЯ - 20-летний житель Жамбылской области, представляясь сотрудником полиции, грабил прохожих в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в полиции, гражданин Ш. ранее судим за совершение грабежей. 
 

Он грабил прохожих, представляясь сотрудником полиции. Злоумышленник задержан. У него была изъята полицейская форма, которую, как установлено, он приобрел в свободной продаже. Действия гражданина Ш. квалифицированы по части 3 статьи 191 УК РК. Подозреваемый проверяется на причастность к другим нераскрытым преступлениям, совершенным на территории Алматы и приграничных районов Алматинской области. В настоящее время установлены пять преступных эпизодов, совершенных указанным человеком", - проинформировал начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

 

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