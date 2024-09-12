11.09.2024, 12:05 18786
Житель Туркестанской области держал у себя во дворе льва и диких птиц
По данному факту проводятся необходимые следственные действия
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Туркестан. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области один из местных жителей держал у себя во дворе льва и диких птиц, сообщает Polisia.kz.
В ходе осмотра дома одного из жителей Сарыагашского района оперативники обнаружили во дворе льва, сокола, двух беркутов, двух сов и двух кекликов. Мужчина объяснил, что диких животных и птиц он держал для личного пользования", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что сейчас изъятые животные размещены в зоопарке Шымкента.
Кроме того, по данному факту проводятся необходимые следственные действия. Выясняются все обстоятельства дела.
Напомним, в прошлом году стало известно, что житель Алматинской области незаконно содержал двух пятимесячных львят.
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11.09.2024, 20:28 7906
Взятку в 50 тысяч долларов за должность получил директор "дочки" КТЖ
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикором рассмотрено представление в отношении руководства Центра топливных ресурсов. В дочерней организации АО "НК "КТЖ" - ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" рассмотрено представление по делу в отношении руководства его филиала "Центр топливных ресурсов", сообщает пресс-служба Антикора.
Бывший директор западного дивизиона филиала ЦТР путем обмана и злоупотребления доверием получил от исполняющего обязанности начальника одного из топливных складов 50 тыс. долларов за утверждение его на этой должности.
Кроме того, в ходе осмотра топливных складов с участием специалистов обнаружены множественные нарушения и пробелы по обеспечению достоверного учета поступающих на хранение и отпускаемых ГСМ.
ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" рекомендовано принять комплексные меры по устранению коррупционных рисков и фактов хищения ГСМ, в том числе путем внедрения цифровизации процессов приема, отпуска и хранения ГСМ на топливных складах, а также назначения на руководящие должности филиала ЦТР путем проведения конкурса", - сообщили в Антикоре.
В рамках рассмотрения представления утверждены программы по закупу и установке контрольных приборов учета, измерительных приборов (весы), современных систем видеонаблюдения в целях исключения незаконного оборота нефтепродуктов, хищения товарно-материальных ценностей.
За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены финансовый директор по экипировке и бывший начальник восточного дивизиона филиала ЦТР.
Напомним, в мае должностные лица филиала "Қазақстан темiр жолы" в Костанайской области были осуждены за коррупцию.
11.09.2024, 15:30 14516
Тело девочки-подростка нашли в заброшенном здании в Астане
Возбуждено уголовное дело
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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Тело девочки 2010 года обнаружено в заброшенном здании в Астане.
В социальных сетях появилась информация, что в здании бывшего детского сада, которое сейчас заброшено и полуразрушено, обнаружено тело девочки 2010 года рождения.
В столичном департаменте полиции подтвердили данную информацию.
10 сентября поступило сообщение об обнаружении девушки без признаков жизни. В ходе осмотра трупа видимых телесных повреждений не выявлено, причина смерти устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщили пресс-службе ведомства.
11.09.2024, 14:25 15811
Издевательства над школьником в Астане: заведено уголовное дело
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент полиции Астаны сообщает, что по факту избиения ученика школы-гимназии №83 возбуждено уголовное дело.
Все участники драки взяты на внутришкольный учет. Будет рассмотрен вопрос об ответственности педагогов", - рассказали в пресс-службе столичного ДП.
В полиции напомнили об ответственности законных представителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что участниками инцидента являются ученики 9-го класса.
10.09.2024, 15:03 39541
Члены алматинской ОПГ карманников получили длительные тюремные сроки
По средним подсчетам, ежедневный преступный доход злоумышленников составлял около миллиона тенге
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Алматы. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прокурорами пресечена деятельность организованной преступной группировки карманников, суд приговорил их к длительным годам заключения, сообщили в прокуратуре города.
По информации горпрокуратуры, лидер и 11 участников ОПГ с ноября прошлого года орудовали в общественном транспорте и похищали ценности граждан.
По средним подсчетам, ежедневный преступный доход злоумышленников составлял около миллиона тенге", - отметили в пресс-службе ведомства.
Приговором суда девять участников преступной группы осуждены к длительным срокам лишения свободы. Еще двое участников ОПГ объявлены в розыск, в отношении них ведется отдельное расследование.
10.09.2024, 14:45 40466
Информацию о задержании полицейского, сбывавшего боеприпасы религиозным радикалам, прокомментировали в ДП Жамбылской области
Фото: depositphotos
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Тараз. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали распространяемую в мессенджерах информацию о задержании полицейского, который продавал патроны от автомата Калашникова религиозным радикалам.
Казахстанский журналист Михаил Козачков, ссылаясь на источники, в своем Telegram-канале сообщил, что в Таразе задержали заведующего складом военно-химического имущества отдела военного и специального обеспечения УТО ДП, продававшего патроны от автомата Калашникова.
Есть информация, что он сбывал боеприпасы религиозным радикалам. Согласно оперативной информации, А. был задержан сотрудниками ДКНБ и УСБ ДП Жамбылской области после получения полумиллиона тенге за 1020 патронов калибра 5,45", - написал журналист.
Задержать полицейского удалось благодаря агенту КНБ, находившемуся среди покупателей.
Еще 120 патронов были изъяты во время обыска по месту жительства А. По данным источника, по документам патроны были списанные. А это значит, что в этом деле могут быть замешаны еще несколько человек, так как по правилам списания они должны отстреливаться, о чем составляется акт, который подписывается членами комиссии", - отметил Козачков.
В ответ на запрос в департаменте полиции Жамбылской области ответили, что по данному факту компетентными органами проводится досудебное расследование.
Наряду с этим ДП Жамбылской области проведена служебная проверка в отношении сотрудника полиции, по итогам которой виновный был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В отношении его руководителей также проводится служебная проверка", - говорится в сообщении полиции.
10.09.2024, 14:08 41581
В КНБ сообщили о задержании должностных лиц ДУИС Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Комитета национальной безопасности по Алматы проводится досудебное расследование в отношении руководства и сотрудников департамента уголовно-исполнительной системы города, сообщили в КНБ РК.
По данным ведомства, должностные лица подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 361 (Злоупотребление должностными полномочиями), 362 (Превышение власти должностных полномочий) и 366 (Получение взятки) Уголовного кодекса РК.
С санкции суда в отношении трех сотрудников избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении комитета.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
Ранее по подозрению в коррупции был задержан начальник СИЗО в Атырауской области, а в СКО глава ДУИС отделался штрафом за взятку в 1 млн тенге.
10.09.2024, 13:22 42816
Наркотики на сумму 3,5 млрд тенге изъяли в ВКО
Нарколаборатория по производству мефедрона была организована гражданами одной из европейских стран
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Усть-Каменогорск. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупную нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Восточно-Казахстанской области. Стоимость изъятых наркотиков составила свыше 3,5 млрд тенге, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По ее информации, нарколаборатория была организована гражданами одной из европейских стран.
Из незаконного оборота изъято более 125 кг мефедрона, эквивалентного 630 тысячам разовых доз, 500 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование нового поколения, позволяющее производить до 30 кг синтетических наркотиков в сутки. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается свыше 3,5 млрд тенге", - рассказали в ведомстве.
С санкции суда взяты под стражу 2 иностранных гражданина. Проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
В Казахстане все чаще обнаруживают подпольные нарколаборатории, организованные гражданами других государств. Ранее мефедрон и прекурсоры изъяли у иностранных наркодельцов в Шымкенте.
10.09.2024, 10:45 40896
КНБ: с начала года изъято более 360 единиц оружия, в том числе похищенного при январских событиях
Фото: КНБ
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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года изъято 203 ружья, 41 автомат, 121 пистолет, 57 гранат, один гранатомет, 44 взрывных устройства и 11 138 патронов различного калибра. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности.
Всего с начала текущего года КНБ совместно с органами полиции ликвидированы 13 каналов незаконного оборота оружия, а также два цеха по его кустарному изготовлению. Изъяты 41 автомат, 203 ружья, 121 пистолет, 57 гранат, один гранатомет, 44 взрывных устройства и 11 138 патронов различного калибра. Мероприятия по борьбе с незаконным оборотом оружия продолжаются", - проинформировали в КНБ.
В июле-августе КНБ при координации Генеральной прокуратуры проведены мероприятия по пресечению противоправной деятельности группы лиц, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасов в городах Астане и Щучинске.
В ходе обысков в столице изъяты два автомата Калашникова, похищенных при январских беспорядках, и 43 боеприпаса, в Щучинске - семь единиц огнестрельного оружия, четыре пистолета и более 1500 боеприпасов различного калибра. Назначены судебно-баллистические экспертизы, проводятся досудебные расследования.
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