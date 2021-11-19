Житель Туркестанской области задержан за пропаганду экстремизма

ТУРКЕСТАН. 18 НОЯБРЯ - Сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции Туркестанской области пресечен очередной факт распространения в интернете запрещенных материалов, пропагандирующих идеологию религиозно-экстремисткой направленности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе мониторинга социальных сетей нас заинтересовала страница одного из пользователелей Facebook, где были опубликованы экстремистские видеоролики и текстовые сообщения, пропагандирующие идеологию запрещенной религиозно-экстремистской организации. Данные публикации зарегистрировали в Департаменте и направили на экспертизу. В результате эксперты дали свое заключение, что указанные материалы содержат признаки пропаганды терроризма и экстремизма. В связи с чем мы начали досудебное расследование в соответствии с частью 2 статьи 256 УК (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма)", - рассказал заместитель начальника областного департамента полиции Курманбек Сахов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Арысского района.

По данным полицейских, ранее судимый подозреваемый - приверженец деструктивно-религиозного течения. При обыске в его доме изъята запрещенная религиозная литература, а также компьютерная техника, сотовый телефон и диски.

В настоящее время проводится досудебное расследование. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде ареста.



